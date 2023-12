Luis Enrique frustré par les dix dernières minutes du match

Ce soir, en clôture de la seizième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lille. Dans un match qui a eu du mal à s’emballer, le club de la capitale a concédé le nul dans les dernières secondes de la rencontre (1-1).

Avec les défaites de Nice et Monaco, le PSG aurait pu prendre sept et neuf points d’avance sur les deux équipes. Dans un match pauvre en occasion, le PSG avait réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty, son seizième but de la saison. Mais dans les dernières secondes de la rencontre, le PSG a arrêté de jouer et a laissé Lille égaliser malgré une belle parade d’Arnau Tenas. Au micro de Prime Video, Luis Enrique a fustigé les dix dernières minutes de la rencontre.

« On a joué 80 très bonnes minutes »

« Frustré ? Pour être honnête, oui, parce que je pense que l’on a joué 80 très bonnes minutes contre une très bonne équipe. On a très bien pressé, on a bien défendu, mais lors des 10 dernières minutes, on a perdu le contrôle et on n’a pas réussi à conserver la victoire. Pourquoi avoir choisi Zaïre-Emery plutôt qu’Hakimi ? On a essayé de faire quelque chose de différent pour avoir plus de contrôle. Je pense que l’on a fait durant les 80 premières minutes contre une équipe qui est un grand rival. Tout a été bien contrôlé, on menait au score. Il faut que je regarde de nouveau les dix dernières minutes du match et ça a été très frustrant de perdre les trois points. Il ne manquait que deux ou trois minutes avant la fin du match. »

« Mbappé a une liberté totale sur le terrain«

Le coach du PSG a ensuite évoqué son choix de placer Kylian Mbappé au poste de numéro 9. « Non, Non. Kylian va jouer où il veut. Il a une liberté totale pour jouer à l’intérieur, à l’extérieur et nous on va équilibrer. La différence, c’est qui va suivre Kylian, un attaquant à l’intérieur ou un attaquant à l’extérieur. Ça dépend du match. Mbappé frustré, lui qui n’a pas célébré son but ? Il faut lui demander. Moi, j’étais content pour le but. »