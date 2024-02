En marge de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats qui verra s’affronter le RC Strasbourg et le PSG, le coach parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes. A la veille de cette rencontre, le technicien espagnol a eu l’occasion d’évoquer Kolo Muani, le mercato, ou encore les titis.

La préparation d’un match, après un match nul (PSG TV)

« C’est la même chose. Nous devons toujours corriger les problèmes de l’équipe, qu’elle gagne ou qu’elle perde« .

Le déplacement à Strasbourg (PSG TV)

« Sans aucun doute. C’est important de gagner et faire un bon match contre un adversaire en forme« .

Le turnover de Luis Enrique

« Les entraineurs ont tous une méthode différente, j’aime avoir une bonne rotation, que tous les joueurs soient inclus et prennent part à l’équipe. Quand il y a peu de matchs, c’est difficile de garder les joueurs motivés sans leur donner de temps de jeu, d’avoir tous les joueurs prêts, c’est plus positif« .

Kolo Muani qui n’a pas célébré son but face à Brest

« Je n’ai pas vu comment il avait célébré les buts, c’est personnel. Je suis très heureux qu’il fasse partie de l’effectif. Il a la capacité de jouer 9 ou dans les couloirs. Il a une attitude parfaite. Je ne me préoccupe pas si les joueurs célèbrent ou non les buts« .

Aucun problème sur le plan physique

« On ne peut pas dire qu’on ne peut s’améliorer que d’un point de vue physique. Il faut prendre en compte que l’adversaire joue et qui était invaincu depuis beaucoup de matchs« .

La compétitivité souhaitée par Luis Enrique

« On connaît tous le chemin : gagner les matchs et arriver à la fin de la saison de la meilleure manière possible. Le prochain objectif, c’est Strasbourg, une équipe qui a de très bons résultats. Il faut qu’on améliore nos performances, notre rendement. Je veux voir une équipe compétitive« .

Mbappé lui a-t-il annoncé sa décision ?

« Non … pas de besoin de traduire (rires)«

Les difficultés sur les phases de construction offensive

« C’est la phase la plus difficile dans le football, face à des adversaires repliés dans leur partie de terrain. Il y a peu d’espace, de temps, c’est une situation difficile. On a beaucoup travaillé sur ça, sur les mouvements sans ballon« .

Luis Enrique dithyrambique envers Danilo Pereira : "C'est un joueur très important et nécessaire pour un effectif ! Lorsqu'il ne joue pas il s'entraîne, il a des valeurs, il a de l'expérience et a les capacités de jouer au haut niveau !"

Au sujet de Danilo Pereira

« C’est formidable d’avoir un joueur comme lui. C’est un joueur très important et nécessaire pour un effectif. Lorsqu’il ne joue pas il s’entraîne, il a des valeurs, il a de l’expérience et a les capacités de jouer au haut niveau !« .

Un renfort dans les ultimes instants du mercato ?

« Je n’ai pas ma montre avec moi mais le mercato finit bientôt. A moins que Luis Campos ne nous fasse une surprises dernière minute, je ne pense pas même si le club continue de travailler sur tous les aspects du mercato« .

La situation de Nordi Mukiele

« Des joueurs ont très peu de temps de jeu comme Nordi Mukiele. Que va-t-il se passer dans le futur? Je ne sais pas. Si quelqu’un peut changer la situation, c’est moi. Je reste ouvert sur l’utilisation des joueurs selon mes idées« .

Le match face au RC Strasbourg

« Ils obtiennent des résultats importants, ils sont au milieu du classement dans une position tranquille. Ils remplissent les conditions pour que le match soit attrayant. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent changer autour de ce match« .