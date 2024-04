A l’approche du match le plus important de la saison du PSG jusque-là, Luis Enrique s’est confié au micro du média officiel du club de la capitale. L’occasion pour le technicien espagnole d’évoquer la série d’invincibilité en cours, la pression en Ligue des Champions ou encore l’adversité face au FC Barcelone.

Quel est le secret de la dynamique actuelle ?

« Je ne sais pas, mais ce qui est sûr c’est qu’au fur et à mesure que nous apprenons à connaître les joueurs, au fur et à mesure que nous nous développons, parce que nous sommes arrivés avec une idée claire dès le début, de ce qu’allait être notre philosophie : jouer offensif, ne pas spéculer, ne pas penser que nous jouons différemment à domicile et à l’extérieur, donner à nos supporters une idée attrayante du football offensif. Cette idée n’a pas changé, c’est toujours la même, mais la façon dont elle est mise en œuvre a évolué en fonction de ce que les joueurs nous ont donné, des joueurs qui sont arrivés, de l’évolution de leurs performances. En d’autres termes, nous sommes sur une série incroyable en ce moment, très positive, mais nous voulons la prolonger. Nous voulons atteindre cette partie clé de la saison dans les meilleures conditions ».

La solidarité au sein de son groupe …

« C’est vrai. Je n’ai jamais été dans une équipe où il n’y avait pas un sentiment d’appartenance à une équipe qui est plus important que vous en tant qu’individu. C’est un sport d’équipe. Bien sûr, il y a de l’individualité. Bien sûr, tous les joueurs veulent jouer. Mais l’équipe l’emporte sur l’individuel. C’est difficile, parce qu’il faut être très généreux. Il faut être très intelligent pour pouvoir aider son équipe, même si on ne joue pas. Et pour ça, je pense qu’il est important que tous les joueurs sentent la confiance du staff. C’est clair que certains jouent très peu ou moins, mais je pense que nous avons montré que nous faisons confiance à tout le monde et nous donnons plus ou moins de minutes en fonction des performances. C’est l’une des clés, oui ».

Comment aborder la double confrontation face au FC Barcelone ?

« Jouer Barcelone est difficile pour moi d’un point de vue émotionnel, mais en même temps, c’est stimulant. Je veux faire du bon travail. Je veux que mon équipe gagne le match. Je veux leur prouver et me prouver à moi-même qu’en tant que professionnel, je suis au plus haut niveau. Et cela signifie de battre le Barça. Pour leur faire mal, nous allons devoir donner la meilleure version de nous-même. Barcelone est un club de très haut niveau. C’est une bonne équipe. Ce sera très difficile, mais je pense que nous sommes à un très haut niveau aussi. Nous sommes dans une bonne période et je suis convaincu que nous pouvons les éliminer ».

L’entretien est à retrouver en intégralité sur les réseaux sociaux sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain.

Un avantage le fait d’affronter une équipe que l’on connaît aussi bien ?

« Cela pourrait être un avantage comme un inconvénient. Ce qui est clair, c’est que le match sera gagné par les joueurs avant tout. D’ailleurs, je pense qu’il n’y a pas un supporter ou un joueur qui ne sait pas que ce sera un match très disputé, très équilibré, et qu’il faudra être sur le qui-vive à chaque minute du match. Un quart de finale de Ligue des champions, ce sont deux matches très complexes. Nous allons déjà essayer de gagner le premier match. Et je pense que nous sommes prêts ».

A ce stade de la saison, où en est l’équipe par rapport à vos attentes ?

« Je ne pourrais pas le dire exactement, mais nous sommes encore dans notre évolution. Sept semaines vont bientôt s’écouler. Dès le départ, nous avions pour objectif d’être une équipe en mesure de remporter des trophées. Nous sommes déjà très proches de trois d’entre eux et en Ligue des champions, nous sommes là où nous voulions être. Alors maintenant il faudra être capable de gérer ces émotions, d’être capable de se préparer autant que possible avec les joueurs. Nous allons préparer ces deux mois comme s’il s’agissait des deux derniers mois de votre vie sportive et de récupérer au maximum. Manger le mieux possible, se reposer, récupérer, s’entraîner à 100% pour arriver dans les meilleures conditions pendant les sept semaines qui restent. C’est notre objectif, pour nous nourrir de chaque victoire ».