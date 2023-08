Luis Enrique : « Je pense que nous méritions un peu plus »

Après le match nul (0-0) du PSG face au FC Lorient pour le compte de la première journée de Ligue 1 Uber Eats, un sentiment domine : la déception. Malgré une domination incontestable, les Parisiens n’ont pas su trouver la faille dans la défense des Merlus. Sentiment partagé par le nouveau coach, Luis Enrique.

Cette première journée de Ligue 1 Uber Eats 2023/2024 a été synonyme de grande première pour Luis Enrique. Le technicien espagnol a pris ses marques dans sa nouvelle zone technique, et n’as pas manqué de distiller ses consignes tout au long de la rencontre. Cependant, cela a été insuffisant afin de trouver la faille dans la défense de l’adversaire du soir, le FC Lorient. En effet, malgré une domination irréfutable, le PSG n’a pas su faire trembler les filets, et concède donc le match nul (0-0). Au micro de Canal +, l’ancien sélectionneur de La Roja est revenu sur le résultat de la rencontre : « Déçu du résultat ? Oui. Je pense que nous méritions un peu plus […] Il nous a manqué un but. Quand nous avons un adversaire qui défend aussi bien, nous avons su générer des occasions de but. Je pense que notre position en première période aurait pu être améliorée. Je pense que nous avons fait un match sur le plan défensif très impressionnant« .

Luis Enrique, toujours au micro de nos confrères de Canal +, a été interrogé sur les supporters parisiens qui ont garnis les travées du Parc du Princes ce soir, notamment sur leur patience : « Je pense que c’est compliqué d’être patient avec des tas de supporters. C’est très décevant d’avoir déçu nos supporters ce soir. L’appuie de nos supporters est très impressionnant« . Dans la foulée de cette réponse, le technicien espagnol a été relancé au sujet d’un potentiel apport de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans son équipe, belle occasion pour l’ancien coach du FC Barcelone de botter en touche : « Mon travail est d’améliorer les joueurs individuellement, ceux qui peuvent jouer« .

Quelques minutes plus tard, Luis Enrique s’est rendu en traditionnelle conférence de presse d’après-match. Un rendez-vous durant lequel le coach espagnol est revenu sur les blocs bas : « C’est la phase de jeu que je connais le mieux. C’est une chose à laquelle je suis habituée et on va réussir à passer ces gros blocs, je n’ai aucun doute. On va trouver des solutions et ça dépendra des joueurs que l’on aura à disposition« . Face au parterre de journalistes présents sur place, Lucho a une nouvelle fois été interrogé sur Kylian Mbappé, notamment sur le fait de voir le Français venir encourager ses coéquipiers dans les vestiaire avant la rencontre. Une interrogation à laquelle l’ancien Luis Enrique a répondu en se montrant étonné : « Est-ce vraiment bizarre ? Je n’ai rien à dire là-dessus. j’ai déjà dis ce que j’avais à dire« .

Au micro des médias officiels du Paris Saint-Germain, le nouveau coach parisien est revenu sur la rencontre du soir : « Je suis à la fois heureux et frustré. Un peu comme les supporters je pense. Heureux car nous avons su poser notre jeu. Nous avons mis la pression sur l’adversaire dans son propre camp. Notre match d’un point de vue défensif est un 10 sur 10. Au niveau offensif, bien sûr il y a eu la possession de balle, mais nous avions trop souvent des joueurs offensifs au milieu de leur bloc défensif sans créer de dangers. À ce niveau là, j’ai préféré la deuxième mi-temps. ça reste difficile de jouer et de marquer contre une équipe qui ne pense qu’à défendre« .

Le nouvel entraîneur du club de la capitale est revenu également sur son effectif, et l’ambiance du Parc des Princes au micro de PSG TV : « Six nouveaux joueurs dans le onze ? Quand je vois la réaction de nos joueurs face au défi de ce soir, et les débuts des nouveaux joueurs, je suis satisfait. J’ai adoré l’ambiance dans le stade. C’est impressionnant. Mais du coup, le problème est que mes joueurs ne m’entendent pas quand je leur donne des consignes (rire). À 5 mètres ils ne m’entendent pas car le public pousse tout le match. C’était vraiment impressionnant. J’espère qu’on leur donnera beaucoup de joie« .