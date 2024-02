A la veille de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats qui verra le PSG affronter l’AS Monaco, Luis Enrique s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour le technicien espagnol de faire un point sur son effectif, l’actualité du club, mais aussi ce déplacement en principauté.

La réussite offensive du PSG

« C’est la phase que l’on travaille le plus. Avec la qualité des joueurs qu’il y a on veut pas la possession du ballon et on veut marquer des buts« .

A propos de l'AS Monaco

« C’est toujours mieux d’avoir des rivaux forts dans un moment où le calendrier est compliqué. Monaco est un adversaire compliqué, une très belle équipe qui va nous donner une belle opposition« .

Les choix en défense entre Lucas Beraldo et Lucas Hernandez

« Lucas Hernandez comme Lucas Beraldo peuvent jouer en défense centrale, ils nous donnent des garanties. C’est très positif d’avoir des joueurs comme eux et on verra en fonction du match de vendredi. Lucas Hernandez a plus de facilité à aller vers l’avant mais les deux peuvent joueur dans l’axe et à gauche. Beraldo est encore jeune mais ce sont deux bonnes options pour moi et l’équipe« .

Une motivation à trouver face à l’AS Monaco ?

« Je pense qu’on essaye toujours d’exprimer ce que signifie notre place de leader. Monaco fait partie des meilleures équipes, c’est un rival direct pour le titre. On sait quelles difficultés nous attendent. C’est un match merveilleux, on doit préparer une équipe très compétitive pour vendredi« .

Luis Enrique sur Nuno Mendes

« Oui il peut être aligné en même temps que Hakimi, les bons joueurs le peuvent. Nuno Mendes est un joueur très efficace. Il a surtout jouer côté gauche mais maintenant on a plus de variété et de choix avec lui. Son retour c’est très intéressant pour nous car c’est une option pour le staff et moi« .

L’avenir du PSG sans Kylian Mbappé

« Avec Luis Campos on parle du présent et du futur de l’équipe tous les jours. Ce que je fais comme entraîneur, c’est d’essayer d’exploiter tous les joueurs présents. Ce que je recherche toujours c’est le bien de l’équipe« .

Marquinhos incertain face à la Real Sociedad

« J’aimerais avoir tous les joueurs à ma disposition mais c’est comme ça, une équipe de football c’est comme ça. Parfois il y a des joueurs absents sur blessure ou suspension. Mon objectif c’est de préparer tous les joueurs. Le plus facile c’est quand tous les titulaires sont là mais bon objectif c’est de préparer l’équipe« .

Le suivi de Xavi Simons

« Il appartient au club oui. Mais je ne veux pas parler des joueurs qui ne sont pas avec nous, par respect pour le club avec qui il est actuellement. Mais oui, on suit le parcours de chacun de nos joueurs dont Xavi Simons« .

« Apprendre à jouer sans Mbappé, tôt ou tard »

« C’est une réaction spontanée après un match. Mais c’est la réalité même si des gens peuvent l’interpréter. Ce qui est important pour moi c’est d’avoir la tranquillité de chercher les meilleures solutions pour l’équipe à un moment donné. C’est toujours le présent et le futur immédiat qui comptent« .

Luis Enrique interrogé sur Rafael Leao

« C’est un chanteur (sourire). C’est une blague, je sais très bien qui c’est. Mais je ne peux pas discuter d’un joueur qui n’est pas chez nous. J’espère et je suis convaincu que nous aurons une meilleure équipe la saison prochaine que cette saison. En défense, au milieu et en attaque« .

La meilleure partie de la saison

« On rentre dans une période difficile, la meilleure période de la saison, celle où on joue pour des titres. C’est une sensation qui fait plaisir mais il faut finir le travail sur les trois derniers mois. On veut toujours améliorer l’équipe. On doit rester fidèle à notre idée de jeu, il n’y a pas besoin de changer la philosophie mais il faut améliorer les détails« .