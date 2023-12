Luis Enrique : « Je suis fier de la mentalité de mon équipe »

Le Paris Saint-Germain est venu à bout du Havre cet après-midi (0-2). Malgré une réduction à 10 dès la 10e minute, après une grosse faute de Gianluigi Donnarumma, le PSG a su s’imposer grâce à des buts de Kylian Mbappé (23e) et de Vitinha (89e). Après la rencontre, Luis Enrique s’est exprimé sur la victoire de son équipe. Le coach espagnol n’est pas satisfait de la manière dont son équipe a joué mais a apprécié la réaction de son équipe, surtout par rapport au contexte de son match.

« Je suis très fier »

« Oui bien sûr. Je suis très, très fier. Fier de la mentalité et de la capacité d’adaptation de l’équipe. Fier de l’esprit d’équipe. C’est beau comme on joue d’habitude. Mais là, on a été obligés de plus défendre. On a plus défendu et on a très bien défendu, On a empêché Le Havre d’avoir des occasions et celles que Le Havre a eu, Arnau (Tenas) les a arrêtées. Je suis très content. »

La performance d’Arnau Tenas

« Arnau Tenas ? Je le connais très bien. Il est International Espoirs et je l’avais convoqué avec la sélection espagnole. Il s’adapte très bien aux idées de relance depuis la défense que nous volons mettre en place. Il s’entraîne chaque jour comme s’il s’agissait du dernier entraînement de sa vie. Il a eu l’opportunité de jouer et de démontrer son niveau. »

À voir aussi : HAC / PSG : Les notes parisiennes avec un Tenas XXL pour sa première !

La blessure de Ruiz et l’expulsion de Donnarumma

« Je ne suis pas certain pour Fabian, il avait beaucoup de douleur. C’est triste car il traversait un bon moment dans le jeu. Concernant Gigi, je ne pense pas que ce soit sa faute mais celle de la ligne défensive. On s’est perdu sur un long ballon du Havre. Je ne pense pas que cela soit son erreur. C’est davantage ma responsabilité puisque c’est moi qui demande à mon gardien ou mes gardiens de jouer ainsi sur les longs ballons adverses. »

Vers un PSG exclusivement en contre-attaque ?

« On est l’une des seules équipes qui peut appliquer les deux manières de jouer. Moi, je n’aime pas cela. Je peux mettre sept défenseurs et attendre. Je ne fume pas mais je pourrais les regarder courir en fumant, tranquille, sur le banc de touche. Le PSG ne m’a pas signé pour cela mais pour pratiquer un football offensif. Je n’aime pas la façon dont on a joué aujourd’hui mais on a démontré que l’on peut jouer des deux façons. »