Luis Enrique : « Je veux des joueurs qui ont faim et envie »

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Brest dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Après s’être qualifié en huitièmes de finale de Coupe de France en battant l’US Orléans le week-end dernier (1-4), le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Brest en clôture de la dix-neuvième journée. Un choc entre le leader et le troisième qui se déroulera dix jours avant le même affrontement, toujours dans l’antre parisienne, en Coupe de France. Ce samedi après-midi, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué le Stade Brestois, Jürgen Klopp, le mercato, Bradley Barcola… Extraits choisis.

La concurrence

« J’aime avoir beaucoup de joueurs pour instaurer de la concurrence. Fabian Ruiz je le connaissais déjà car je l’ai eu en sélection. Il correspond au profil que je recherche au milieu de terrain. »

Une équipe équilibré avec le retour de Mendes et la présence d’Hakimi ?

« Les bons joueurs peuvent jouer tous ensemble et c’est ce qu’on cherche. Quand on a le ballon, on est 11 attaquants, quand on ne l’a pas on a 11 défenseurs. Évidemment qu’ils peuvent jouer ensemble. Ce qui doit juste changer c’est la mentalité du joueur. Soit tu es attaquant, soit tu es défenseur. »

Des recrues en défense ?

« Pour être honnête, je pense qu’il faut faire ses devoirs l’été pour le mercato. Il y a plus de possibilités concrètes de renforcer l’effectif l’été. Il faut toujours être ouvert à des changements. Je suis content de mon effectif. »

Barcola

« L’objectif, quand on recrute un joueur, c’est de voir comment il s’adapte et s’intègre au groupe. On ne prend pas l’âge en compte. C’est normal que les joueurs connaissent des hauts et des bas. »

Klopp

« C’est quelqu’un de très ouvert, très sympa, qui a obtenu des résultats exceptionnels. Il est à court d’énergie, c’est ce qu’il a dit et ça peut se comprendre. Les entraîneurs sont surexposés au niveau médiatique, on est les premiers ciblés, ça fatigue. Parfois, les coachs ont besoin de couper. Peut-il qu’il voudra affronter un nouveau défi dans un autre club. Les entraîneurs sont jugés sur leurs résultats. Il a réussi, dans un moment dominé par City, à lutter pour des titres. Son équipe presse beaucoup, avec un rythme très élevé. Il est vraiment sympa, j’aime bien son style. »

Brest

« C’est un match qui motive beaucoup les joueurs, contre un adversaire qui est troisième au classement. Un adversaire qui, à l’aller, avait mieux joué en deuxième mi-temps. Une équipe complète, qui tire beaucoup au but, qui reste sur une succession de matches positifs. Sinon ils ne seraient pas où ils en sont au classement. Je pense qu’ils joueront dans leur schéma habituel du début de la saison, avec une défense à quatre et peut-être cinq joueurs au milieu. Ça dépendra de notre capacité à avoir le ballon. Ils ont des résultats exceptionnels, tant à domicile qu’à l’extérieur. Ils ont des stats importantes. Ce n’est pas un hasard qu’ils soient troisièmes. Je pense qu’ils joueront pour gagner le match, pour moi ça ne fait aucun doute. Affronter Brest deux fois de suite ? Honnêtement, il n’y a un seul match pour nous, celui de demain. C’est le seul qui nous préoccupe aujourd’hui. »

Sa stratégie

« Mon objectif, c’est de donner le moins d’options possibles à l’adversaire. Au début, on est plus frais. Il faut être fort dès le début. L’important, c’est d’avoir un rythme élevé dès le début. Je ne sais pas quand on marque le plus de buts cette saison. On ouvre souvent le score, mais ce n’est pas une question de stratégie de vouloir marquer dès le début ou non. Il faut épuiser l’adversaire en début de match. »

La jeunesse de l’effectif

« J’aime travailler avec les jeunes, comme avec les joueurs plus expérimentés. Tu peux être surpris par certains joueurs. Certains s’adaptent vite. Je veux que les joueurs progressent, c’est mon objectif, qu’ils soient jeunes ou non. Ce que je veux, ce sont des joueurs qui ont faim et envie. Tu peux avoir faim à 35 ans. »

Le trio Barcola-Mbappé-Dembélé, meilleur trio d’attaque depuis le début de la saison ?

« Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais j’espère que non. J’espère qu’on ne connaît pas encore le trio le plus fort. Si on vise tous les titres, on doit pouvoir compter sur tous les attaquants. C’est la clé pour moi. »