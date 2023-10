Luis Enrique : « J’espère qu’on ne va pas répéter ce qui s’est passé face à Nice »

Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG accueille le RC Strasbourg à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a répondu aux questions des médias.

Après une coupure internationale d’une dizaine de jours, le PSG retrouve la compétition et le Parc des Princes ce samedi. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent le RC Strasbourg de Patrick Vieira dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Et ce vendredi, le coach parisien, Luis Enrique, était présent en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Un peu de mal à trouver de la continuité dans les matches

« Je pense qu’on peut le voir sur les résultats. C’est vrai que ce n’était pas forcément les résultats attendus ou mérités selon moi. Il faut toujours tout améliorer et travailler sur tout, on y pense tous les jours. Mais, je suis très satisfait de ce que je vois en terme de mérite et de ce que fait l’équipe. Et même le match qu’on a perdu à Newcastle, j’en suis content parce que l’équipe continue à aller de l’avant. Pour l’instant, je ne sais pas à quel niveau on se situe mais je pense qu’on est à un niveau d’amélioration. Je suis très optimiste et satisfait de ce que je vois. C’est mon opinion et ma perception. »

Apprécie-t-il ses nombreuses interventions avec les journalistes

« Oui, j’adore mais à chaque fois vous êtes de moins en moins donc je vais finir tout seul dans la salle de presse. C’est mon travail. J’apprécie de faire les interviews, les conférences de presse, le terrain, surtout quand on gagne. Quand on perd c’est quelque chose de différent, c’est plus de souffrance mais comme tous les entraîneurs. Moi, je me sens très bien et j’essaye de renvoyer l’affection que je reçois. Si vous me posez une question de manière agréable, je vous réponds de manière agréable. »

La trêve internationale a-t-elle fait du bien à Mbappé ?

« La seule chose qui lui a manqué lors des derniers matches avec nous c’était les buts, mais je pense qu’il a fait des très bons matches avec des occasions de but, il aurait pu marquer deux, trois buts de plus. Avec un tel joueur et de tels chiffres, on ne peut pas penser que s’il ne marque pas pendant un ou deux matches il ne joue pas bien. Il joue très bien avec le PSG et l’équipe de France. Moi je pense qu’il est toujours bien. »

Deux entraînements avec le groupe avant le match face à Strasbourg, est-ce suffisant ?

« La chance d’entraîner une équipe comme le PSG c’est que t’as beaucoup de joueurs internationaux et de qualité. C’est vrai que parfois ça peut être un problème quand il y a ces trêves, mais moi je ne me plains pas. j’ai un très bon effectif. C’est vrai que lors du retour de la dernière trêve il y avait eu la défaite contre Nice (2-3), c’est un mauvais résultat. Donc, maintenant on essaye vraiment d’inverser la tendance. C’est vrai que c’est un entraînement différent mais je ne me plains pas. »

En quoi est-ce difficile de reprendre après la trêve internationale ?

« Moi en tant que joueur je l’ai vécu. Les joueurs ont toujours une stimulation différente, très puissante et forte quand ils vont jouer avec leur équipe de sélection. C’est vrai que le premier match après, ça peut motiver plus ou moins contre une grande équipe. Mais tu dois être en mesure de pouvoir jouer même quand tu n’es pas motivé. Ça c’est une caractéristique qui est difficile à avoir surtout durant ces deux trêves où le premier match c’est la Ligue 1 et après la Ligue des champions. Donc, t’es très motivé avec ta sélection puis le premier match en club est moins motivant que le deuxième. C’est le travail de l’entraîneur ici, je n’ai pas réussi à le faire pour le premier match (face à Nice) puisque le résultat était mauvais même si l’attitude des joueurs était bonne. J’espère qu’on ne va pas répéter ce qui s’est passé face à Nice. Mon travail est de préparer l’équipe pour que cela ne se reproduise pas. Mais c’est sûr qu’il y a encore ce risque demain. La stimulation et l’envie, c’est le match face à l’AC Milan mercredi mais penser que le match contre Strasbourg est facile, ce serait vraiment une erreur. Ce sera beaucoup plus difficile que contre l’AC Milan. Face à Milan, je vais devoir calmer les joueurs, alors que là il faut vraiment que je les active et les motive, mais il ne faut pas que j’exagère non plus. Ça implique beaucoup plus de problèmes pour moi de préparer ce match contre Strasbourg par rapport à un profil de joueurs très jeunes avec un bon entraîneur et un adversaire hyper motivé. Ça c’est le problème du match de demain. »

L’absence de Zaïre-Emery

« Warren, c’est un joueur différent de par son âge et ce qu’il apporte. Mais c’est vrai que j’ai un effectif formidable. Il y a des joueurs qui n’ont pas encore joué jusqu’à présent, ce sont des joueurs de haut niveau. Ma capacité d’entraîneur c’est de pouvoir douter et de voir qui est en mesure de jouer et le potentiel de l’équipe et d’avoir beaucoup de solutions peu importe les joueurs qui seront présents dans le onze de départ. »

Dans quelle position Lee Kang-In peut être le plus performant pour l’équipe?

« C’est un joueur qui a déjà démontré son niveau en sélection. Par rapport à notre système, je pense que son poste serait plus à l’intérieur comme un milieu dans l’axe, mais il pourrait aussi jouer comme neuf ou un peu plus à l’extérieur. C’est un joueur qui a la capacité de marquer aussi et qui sait bien faire les dernières passes. C’est vraiment un joueur intéressant et on est vraiment très heureux de l’avoir avec nous. »

Sensibilise-t-il ses joueurs sur l’utilisation des réseaux sociaux ?

« On sait que les réseaux sociaux sont importants, ça fait partie de l’actualité. La plupart des joueurs ont des gens qui les aident sur ça. Je ne suis pas leur père mais leur entraîneur. Mais évidement qu’ils doivent faire attention. Ils sont intelligents et savent que les réseaux sociaux peuvent apporter des informations utiles aux supporters mais ça peut être aussi un risque. Il faut toujours être attentif quand on les utilise. L’important est de ne pas gâcher du temps avec ça. »