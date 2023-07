Après une longue attente, une visite guidée du Campus PSG, la conférence de presse de présentation de Luis Enrique a bien eu lieu. A l’occasion de cette conférence de presse organisée par le Paris Saint-Germain dans son tout nouveau centre d’entrainement de Poissy cet après midi, Luis Enrique est revenu sur son arrivée, son staff, le mercato, le style de jeu que compte mettre en place le technicien … .

Après près de trois heures d’attente, Luis Enrique a pris place sur l’estrade de la salle de presse du nouveau centre d’entraînement du PSG. L’occasion pour lui de prendre la parole officiellement pour la première fois en tant que coach parisien. Présentes sur place, les équipes de Canal Supporters vous font découvrir les premiers mots de nouveau coach du club de la capitale. Avant de prendre la parole en français, Luis Enrique a posé avec son nouveau président en présentant le maillot floqué à son nom avec l’année 2025.

Ses premiers mots

« Bonjour ! Tout d’abord je voudrais remercier le club, le président, et le directeur sportif pour la confiance en moi. Je ne parle pas français mais j’ai commencé à l’étudier« .

Après cette première prise de parole en français, Luis Enrique a enchaîné en espagnol avant de laisser les journalistes présents sur place poser des questions : « Nous avons été en réunion avec Nasser et Luis Campos, tout a été très simple. Mon football est un football d’attaque, offensif, pour donner du plaisir au public, et je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qu’il va se passer. Je suis vraiment ravi d’être entraineur du PSG et j’ai très envie d’apprendre une nouvelle langue et découvrir une nouvelle ville. Je suis très impatient, moi et mon équipe« , déclare-t-il avant de présenter les membres de son staff un à un. « On a pu se réunir avec les gens du club, on reste très ouverts. Je suis la première personne à dormir dans le training center et je peux vous dire que c’est merveilleux. C’est très adapté à un environnement confortable mais pas luxueux« .

Comment s’articule le travaille avec Al-Khelaïfi et Campos ?

« On va travailler comme jusqu’à maintenant, ça fait pas mal de temps qu’on travaille sur l’effectif et ses difficultés. Je me suis souvent bien entendu avec les directeurs sportif, et c’est un honneur de travailler avec Luis Campos. On a échangé ces dernières semaines sur nos avis« .

Ses idées de jeu dans ses bagages au PSG ?

« L’identité offensive c’est non négociable. Si on pense qu’on peut ne pas jouer de façon offensive on ne vient pas au PSG. Mon travail c’est de tirer le meilleur individuellement et collectivement de mon effectif« .

La présence de Mbappé la saison prochaine garantie ?

« Lorsque j’ai signé, ou quand on a parlé de ce que signifie former un effectif, on reste ouvert. C’est des choses que je vais garder privées. C’est le secret professionnel, je ne peux pas délivrer des confidences. Mais on va construire la meilleure équipe possible« .

Son style au quotidien ?

« Mon style ? C’est comme ça que je vie au quotidien. Du fait de mon expérience, j’ai été cinq et neuf ans au FC Barcelone et au Real Madrid. J’ai entraîné de nombreux clubs, et eu un vestiaire plein de stars au Barça. Les joueurs sont égoïstes mais intelligents« .

Mbappé dans l’effectif la saison prochaine ? Que lui as dis Nasser Al-Khelaïfi ?

« Moi je compte sur tous les joueurs qui ont un contrat en vigueur, et qui vont nous rejoindre. Donc je pense qu’on va avoir une grande équipe et que les supporters seront fiers. Ce qu’on se dit avec le président et Luis Campos ça reste entre nous« .

Sa relation avec les journalistes, notamment français ?

« Tout va se passer parfaitement parce que je comprend rien du tout. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne comprend rien. Je n’ai pas été très bon en français tout à l’heure, mais j’essaye d’apprendre. Je pense qu’on va s’amuser. Je pense que ça va bien se passer … peut-être que je me trompe, mais c’est ce que je désire« .

Son rôle dans le mercato du PSG ?

« Evidement qu’on a parlé. Il y a des joueurs qui ont terminé leur contrat avant que je sois en contact avec le club. Depuis le premier jour on travaille main dans la main. Une personne comme Luis Campos travaille bien. On dois avancer ensemble, je comprend les difficultés, mais un grand club veut de grands succès. Il faut faire des investissements. On va avoir des succès et des échecs sur le mercato« .

Le cas Neymar

« Non je n’ai pas parlé encore avec Neymar. J’ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes parce que je l’ai ai vu au centre ici. Mais je n’ai parlé avec aucun joueur. Mais je le répète, ce genre d’informations, c’est privé. J’aime arriver et ne rien imposer. Je m’adapte, j’observe« .

Les titis parisiens

« Oui évidement le PSG a un centre de formation et a beaucoup investit chez les jeunes, qui ont beaucoup de chance. Moi je suis un de ces entraîneurs, et on est beaucoup, à faire confiance aux jeunes. Je ne les connais pas je vous l’avoue (les titis parisiens ; NDLR). Mais je suis très excité à l’idée de les voir jouer. Je les invite à être ambitieux« .

La pression de la Ligue des Champions au PSG ?

« J’adore cette pression, j’adore cette mission. Magnifique cette pression. Il y a des dizaines d’équipes qui ont cette expérience. Mais c’est pas pour autant qu’on peut pas atteindre leur niveau. Etre ambitieux c’est positif dans la vie. On peut pas voir tout ce qu’il y a autour de nous, et ne pas être ambitieux« .