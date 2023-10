Luis Enrique loue son 3-3-4 après PSG / RCSA

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé face au RC Strasbourg (3-0). Pour venir à bout des Alsaciens, Luis Enrique n’a pas hésité à aligner une équipe plutôt offensive dans un schéma tactique à trois défenseurs.

Le PSG préparera la rencontre face à l’AC Milan dans les meilleures conditions en étant après sa rencontre de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, provisoirement premier du championnat de France. Pour s’imposer face au Alsaciens au Parc des Princes, Luis Enrique a fait confiance à ses joueurs, avec des positionnement quasiment inédit. En effet, le technicien espagnol a, entre autre, placé Carlos Soler sur le couloir droit. Un schéma tactique en 3-3-4 en phase offensive qui a été pointé du doigt à Newcastle mais a plu au coach parisien aujourd’hui : « On joue dans ce système quand on progresse vers l’avant et on peut jouer différemment aussi. On joue le plus offensif possible et on essaye d’aller vers l’avant le plus rapidement possible. C’est notre philosophie et les joueurs et l’équipe le font très bien« , a-t-il déclaré au micro de Prime Video. C’est dans les couloirs du Parc des Princes que l’ancien sélectionneur de La Roja est également revenu sur la performance de ses joueurs aujourd’hui : « Je pense que c’était un match important pour le championnat et qu’on a été bon. Je suis content de ce qu’on donné les joueurs« .

Si les Parisiens on été dominateurs tout au long de la rencontre, l’entame de seconde période des Strasbourgeois a tout de même été encourageante sans pour autant causé de problèmes au PSG. Une rythme revu à la baisse qu’a constaté Luis Enrique, toujours au micro de Prime Video : « C’est toujours difficile quand vous menez 2-0 à la mi-temps. On a insisté pour avoir une bonne possession de balle et créer le plus d’occasions possibles. Pour moi je dois dire que c’est une performance importante et je suis très content de celle-ci« . Si coach espagnol et son staff ont insisté à la pause pour avoir une possession de balle importante, le message semble être passé. En effet, de la première à la dernière minute, le PSG a su préserver ses 77% de possession de balle face au RCSA.

Au micro de PSG TV, Luis Enrique a également partagé son sentiment après cette victoire face au RC Strasbourg : « Nous sommes satisfaits, oui. C’était un match difficile, après la pause internationale. Un match sans nos supporters et nos ultras. C’était un peu étrange. Mais je pense que les joueurs et l’équipe ont été très bons. Ils ont pris le match très au sérieux et nous avons obtenu ce très bon résultat. Nous n’avons pas encaissé de but, on a trois points de plus et c’est une préparation parfaite pour le match de Ligue des Champions […] L’idée est, en tant qu’entraîneur, de responsabiliser tous mes joueurs. Et c’est clair qu’il y a des joueurs qui ont plus joué. Mais si nous voulons avoir une chance de participer à toutes les compétitions, je me répète, nous avons besoin de toute l’équipe. Et j’ai beaucoup de chance car tous les joueurs que j’ai dans l’équipe sont de haut niveau. Et aujourd’hui, il y a eu cinq ou six changements de joueurs moins réguliers, mais qui ont réalisé des performances de haut niveau et qui mettront également la pression sur ceux qui jouent dans le onze de départ pour chercher à obtenir des minutes« .