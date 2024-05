Pour le compte de la demi-finale retour de Ligue des Champions, le PSG reçoit le BVB ce mardi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. A la veille de cette rencontre on ne peut plus importante, Luis Enrique s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Un avantage sur la forme cette semaine ? (PSG TV)

« Je ne sais pas s’il y a un avantage parce que de leur côté, presque tous les titulaires de la semaine dernière n’ont pas joué ce week-end. De notre côté, on s’est préparés tactiquement, offensivement de la meilleure des manières ».

Quelle physionomie de match ? (PSG TV)

« Nous avons des fans qui se donnent à fond. Nous devons maintenir note niveau de jeu. Ce sera un match très ouvert et difficile. J’espère qu’on pourra célébrer pour se qualifier en finale ».

Prêt pour toutes les situations

« C’est une mentalité parfaite pour faire face à un épisode de ta vie professionnelle ou personnelle. être toujours préparer à ce que ça se passe mal et être affecté le moins possible et être capable d’avoir un bon résultat. On a passé toute la saison à parler des matchs avec les joueurs et de l’injustice. Le ballon sort, continue. Il y a faute, continue. Ne te plains pas, continue d’être dans la compétition pout être prêt ».

Les supporters au Parc des Princes

« On a la garantie absolue que les supporteurs seront avec nous. Surtout quand ça va moins bien. On l’a vu à Dortmund, c’était magnifique. J’espère qu’on pourra célébré le passage en finale ».

L’état d’esprit de ses joueurs

« On cherche toujours à mettre ce doute-là, quel match ce sera? Je sais quel match on va jouer mais le résultat dépendra de l’attitude de l’adversaire. Si le score change, l’attitude va changer mais notre mentalité est de jouer quel que soit le résultat, être meilleur que l’adversaire ».

🔴🗣️ Luis Enrique : "La seule phrase que je connais en français : ´On va gagner !’ Je ne sais que ça ! Et comme j’aime ça, je pense toujours qu’on va gagner ! 'On va gagner !’" 😂❤️💙#BVBPSG pic.twitter.com/N9m3oZ9jvu — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 6, 2024 X : @CanalSupporters

Comment remonter le retard face au BVB ?

« L’objectif n’est pas de gagner avec deux buts d’écart, c’est de gagner le match. On peut marquer deux buts en trois minutes mais tu peux aussi subir. Il faut être concentré en attaque et en défense, Si on n’encaisse un but, ce n’est pas grave. Si on marque deux buts très ite, l’adversaire devra réagir ».

La réflexion tactique de ses joueurs

« Je travaille tous les jours sur ça. J’essaie d’implanter une idée et ceux qui doivent la porter, ce sont les joueurs. Ils doivent participer à ce processus et cette équipe répond de manière exceptionnelle. L’entraîneur doit générer de la confiance chez les joueurs ».

Son quotidien ces derniers jours en préparation de PSG – BVB

« Dans la vraie vie, il n’y a pas que le travail. Il faut faire des choses en dehors et j’essaie de le faire. J’adore le sport, le vélo, le padel, on a un terrain ici. J’aime aller en salle. On a eu beaucoup de temps pour analyser, transmettre la marge de progression aux joueurs. Il faut détendre un peu tout le monde et on pense aussi à cette demi-finale ».

L’animation offensive, Gonçalo Ramos titulaire ?

« Comme tu peux l’imaginer, on a une analyse profonde et une connaissance. Chaque attaquant a des caractéristiques particulières et ça peut surprendre quand on dit pourquoi il sort ce joueur. J’ai une pleine confiance en tous mes joueurs. Tout le monde peut débuter le match ».

Comment permettre à Mbappé d’avoir plus d’occasion ?

« On a un objectif commun, c’est pour ça qu’on essaie toujours de faire partir le ballon de l’arrière de l’apporter de la meilleure manière aux attaquants. Comme c’est une équipe, on demande aussi aux attaquants qu’il y ait peu de ballons qui arrivent en défense. On est tous une équipe et tout le monde joue d’un instrument. Les footballeurs peuvent être excellents et doivent aider à défendre. Nos défenseurs doivent nous aider à amener le ballon devant ».

Un échec en cas d’élimination ?

« Un échec si on est éliminés ? C’est une question très espagnole, toujours aller vers le négatif ! La vie continuera, le soleil brillera ce qui est toujours merveilleux à Paris. On applaudira l’adversaire, même s’il ne le mérite pas, et le lendemain on sera dégoutés mais motivés d’atteindre la finale la saison prochaine ! »