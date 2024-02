A la veille du choc entre le PSG et le LOSC de ce samedi soir (21h sur Canal +), Luis Enrique s’est rendu en conférence de presse d’avant match afin de répondre aux questions des journalistes présents sur place. L’occasion pour le technicien espagnol d’évoquer les échéances à venir, Kylian Mbappé, ou encore le dossier du Parc des Princes.

Le match aller face au LOSC (PSG TV)

« C’est un match très impliqué contre Lille. A l’aller, ils avaient égalisé en fin de match, nous aurions mérité gagné mais ils ont une grosse force offensive« .

L’adaptation à l’adversaire (PSG TV)

« Lille a de très bonnes individualités mais nous ne changeons pas notre idée générale même si on s’adapte un peu aux qualités de l’adversaire. Mais c’est à l’adversaire de s’adapter à nous« .

La LdC en tête ? (PSG TV)

« La réponse officielle est que nous ne pensons pas à la Ligue de Champions mais la réalité est qu’il y a ce match face au LOSC« .

Kylian Mbappé présent face au LOSC

« Oui, Kylian sera présent demain et à disposition pour jouer. Il ne s’est pas entrainé aujourd’hui, pour ne pas prendre de risque« .

Le dossier du Parc des Princes

« Le président a été clair avec le message qu’il a envoyé. Il faut trouver une solution mais le message est très clair. Et je peux vous assurer que le président travaille pour trouver la meilleure solution pour le club« .

Une date de retour pour Nuno Mendes ?

« Non pas de date précise, il se rapproche du retour, il fait des exercices avec nous mais pas encore la totalité de l’entraînement. Tant que les médecins ne le disent pas, il n’est pas disponible« .

Une rotation face au LOSC ?

« Nous sommes à un moment de la saison où on joue tous les trois jours. On doit planifier les options avec le staff pour être toujours compétitif. Il ne faut pas sous-estimer aucun match« .

Luis Enrique satisfait de son couloir droit

« Il faut voir les synergies entre les joueurs; Depuis mon arrivée, le couloir droit fonctionne très bien, le couloir gauche commence à arriver au même niveau. Ousmane, Hakimi et Warren sont ceux qui ont joué le plus. Sur ce couloir, c’est merveilleux ce qu’ils font« .

L’adaptation rapide de Bradley Barcola

« Il faut toujours savoir combien de temps le joueur aura besoin de s’adapter. On est heureux que Bradley ait réussi à s’adapter aussi rapidement mai sil faut maintenir ce niveau. Il doit s’améliorer en défense comme en attaque« .

La force de percussion de son attaque

« Quand on a des profils comme Ousmane, Bradley et Kylian, c’est naturel pour eux. Kang-In Lee, Asensio et Vitinha ont un autre profil. On peut maximiser des actions selon certains joueurs. Ce que vous avez vu pendant six mois représente mon idée d football, être acteur, de chercher le résultat. Si je suis encore là dans six ans, ce sera toujours mon idée même si je ne suis jamais resté six ans dans un club« .

A propos de Lucas Beraldo

« Son adaptation a été rapide et incroyable. Il performera à un niveau élevé. C’est une surprise de voir la rapidité de son intégration. Il peut jouer dans l’axe ou sur les côtés. C’est un bon renfort pour ce mercato de janvier, Luis Campos a fait du très bon travail en recrutant ce joueur« .

Des nouvelles de Kang-In Lee

« Kang-In Lee est en vacances obligatoires. Après une compétition si longue, avec tellement de joueurs en groupe … . Il est en pleine forme, j’espère qu’il prend le soleil […] Disponible face à la Real Sociedad ? Il y a une date précise pour son retour. Mais vous le saurez quand vous le verrez. La semaine prochaine. Il sera frais puisqu’il sera bien reposé« .

Luis Enrique apprécie son homologue du LOSC, Paulo Fonseca

« Paulo Fonseca, j’adore ses idées de jeu, comment il attaque et défend. Lille est du même niveau que Brest et peut-être supérieur« .