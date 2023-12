Le PSG s’est qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions grâce à sa deuxième place dans son groupe, derrière le Borussia Dortmund.

Le PSG a réussi sa mission : une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. Si les Rouge & Bleu étaient désireux de terminer à la première place du groupe, le match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1) leur assure la deuxième place du groupe. Les Parisiens ont une chance de tirer un gros adversaire pour le prochain tour (Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Manchester City, FC Barcelone) mais Luis Enrique estime que sa formation sera meilleure en février prochain, comme il l’a déclaré en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapporté par Le Parisien.

Le bilan de la phase de groupes

« En premier lieu, je suis très content. On a toujours, au cours de ces six matchs, essayer de gagner. La suite ? Il y a 11 nouveaux transferts, il y a un nouveau staff et il y a même eu un nouveau campus d’entraînement. En février, nous serons beaucoup plus forts. Aucune des équipes qui a terminé première de poule ne voudra tomber sur le PSG. Demandez-leur. »

Le score de Newcastle – AC Milan pendant le match

« Je n’ai pas regardé le score de l’autre rencontre jusqu’à je ne sais plus quelle minute. L’objectif était de gagner notre match. On l’a dit et répété à la pause pour éviter le désastre. À la 85e minute, on s’est rendu compte que Milan gagnait et que cette victoire nous qualifiait. C’est ce qui compte. J’ai demandé plus de contrôle et de prendre moins de risques mais que si on pouvait gagner, il fallait le faire. Finir deuxième dans un tel groupe, je suis content. Cela va nous permettre de grandir. En février, nous serons plus forts parce que nous aurons surpassé des difficultés. »

Mbappé voulait gagner le match

« C’est normal que les joueurs soient frustrés. On a raté cinq occasions. On serait stupides de prendre un but à la 85e minute. Si le joueur est frustré, c’est à moi de gérer cette prise de risques en tant qu’entraîneur. Je dois gérer les tensions, c’est mon rôle. Cette qualification est un vrai succès dans un tel groupe. Certains voulaient nous voir morts mais on est encore très vifs et en vie. »

La progression de Zaïre-Emery

« Sa progression lui revient. On a beaucoup parlé de son professionnalisme. C’est un joueur à part. Il peut marquer à tout moment. C’est une merveille. »

Le manque d’efficacité

« Cela ne me préoccupe pas. On est l’équipe qui crée le plus. On marque tout le temps. Ce qui me préoccupe, dans mes principes de jeu, c’est le manque de contrôle du match, quand on perd le ballon, quand le match devient un aller-retour entre les deux équipes. Je suis en train d’améliorer cela. Il y a des équipes supérieures à nous en Ligue des champions, je le sais et on risque de les affronter. »