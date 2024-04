Alors que le PSG s’apprête à affronter le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, le coach Luis Enrique s’est rendu en conférence de presse d’avant-match. Ce rendez-vous traditionnel à la veille des rencontres européennes s’est tenu en direct du Signal Iduna Park.

« On avait souffert ici en match de poule (1-1), c’était dur. On espère que ce ne sera pas le même match demain. La différence entre les deux équipes est minime. Toute l’équipe est prête, tous les joueurs sont à 100% ».

La pression en Ligue des Champions au PSG

« Je crois que n’importe quel autre résultat qu’une qualification en finale serait une déception pour les quatre équipes ».

Le PSG grand favori de cette double confrontation selon la presse

« C’est pour ça que dis depuis longtemps que la presse ne connaît rien au football. Ce qui est beau, c’est de profiter d’un match spécial dans une ambiance unique en Europe ».

Comment aborder la rencontre

« Ce sera un match pareil qu’en quart de finale. Spéculer n’est pas notre façon de jouer. Nous allons essayer de gagner avec notre football. Ca va être un beau spectacle, il va y avoir des buts ».

La période la plus excitante de sa carrière ?

« Depuis mon arrivée, je sens le soutien du club et des joueurs. On est dans un processus d’amélioration, ce n’est que le début du projet. Il reste un mois et nous pouvons encore gagner toutes les compétitions. On doit essayer de bien gérer nos émotions, bien gérer la pression. Il ne faut pas voir la pression comme une menace ».

Les améliorations de son équipe depuis l’hiver depuis décembre dernier ?

« On s’est amélioré en défense et en attaque. Mais on peut encore s’améliorer, il faut être exigeants. Tout reste à faire. On a su surmonter des moments où on était en infériorité, on a su revenir dans les dernières minutes ».

Le PSG à l’extérieur, l’ambiance à Dortmund …

« Tout au long de la saison, il y a différents moments. Il faut prendre du plaisir à ce genre de match dans ce genre de scénarios. On est toujours dans une phase d’apprentissage. On est prêts à faire deux grands matchs. Notre objectif est de gagner ».

Les forces et les faiblesses du PSG

« Toutes les équipes ont leur force et faiblesses. Mais mon tempérament est de toujours me dire que mes joueurs sont les meilleurs. Nous avons des points faibles mais nous y travaillons. Tout passe par la possession. Notre objectif sera de dominer le ballon ».

Le PSG, capable de gagner à Dortmund ?

« J’espère que oui. Mon expérience me dit que c’est demain qu’il faut être compétitif. En phase de groupes, on n’a pas réussi à gagner à l’extérieur mais on l’a fait contre la Real Sociedad et le Barça. L’histoire peut se répéter ou ne pas se répéter. L’objectif est de gagner ici ».

La jeunesse de l’effectif de son effectif

« Si on perd, c’est parce qu’on est jeune et si on gagne ce sera de la chance ? L’âge n’est pas important. La jeunesse est prête. Je n’aime pas qu’on critique les jeunes. Les jeunes sont super prêts. Je n’ai jamais pensé à l’âge de mes joueurs, ni en Coupe du Monde, ni en Ligue des Champions, je pense à la maturité des joueurs et la façon dont ils s’entraînent, qu’ils aient 55 ans ou 16 ans ».

A propos de Vitinha

« Il fait une saison incroyable. Il est à la hauteur des meilleurs milieux de terrain du monde. Il peut jouer ailier, à l’intérieur, numéro 6 … . Il est très important. Il a cette capacité à marquer des buts. Il s’est aussi amélioré en défense, il est capable de marquer les joueurs, de ne pas se faire prendre dans le dos ».

La pression en C1 au PSG

« Je suis enchanté d’être dans cette situation. Si vous n’arrivez pas à gérer cette pression … . C’est nouveau pour certains ici. J’ai la chance de pouvoir profiter de ce genre de situations, d’autres arrivent à s’adapter. Cette pression est bénie. C’est toujours bien d’être en demi-finale de C1« .