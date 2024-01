Luis Enrique : « On a perdu le contrôle du match »

En clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul après avoir mené 2-0 contre Brest. Les Parisiens quittent la pelouse du Parc des Princes avec des regrets.

Lors du choc de la 19e journée de Ligue 1 entre le PSG et Brest, le PSG a réussi à mener 2-0 à la mi-temps. Mais le club de la capitale s’est endormi en seconde période et a laissé le Stade Brestois revenir au score puis égaliser (2-2). Au micro de Prime Video, Luis Enrique a expliqué que son équipe avait perdu le contrôle du match en seconde période.

« Je n’ai pas du tout aimé la seconde période »

« C’est facile à expliquer. On a perdu le contrôle du match. Pourquoi ? Parce que c’est le football, ce n’est pas le basket. Ça peut arriver et c’est arrivé. Pourquoi c’est arrivé ? Parce qu’on joue contre une très bonne équipe. Ils ont très bien joué. Pas content ? Bien sûr. Je n’ai pas du tout aimé la seconde période. Vous voudriez que je sois heureux ? On a perdu le contrôle du match. Quand vous perdez le contrôle du match, c’est parce que vous perdez beaucoup de possession, de ballons, vous concédez beaucoup d’occasions. Ils se sont procurés plusieurs occasions, ils ont réussi à être très bons, c’est une superbe équipe. Ils auraient même pu gagner le match. La même chose était arrivée lors du match aller. Je me souviens que l’on gagnait 2-0 à la 40e et la même chose est arrivée. Pourquoi j’ai changé Hernandez ? Il avait eu un carton jaune et j’ai pensé que c’était un risque trop important. C’est malheureux quand vous menez 2-0 à la maison et que vous avez parlé de ça dans le vestiaire et que c’est arrivé dans le passé. Mais c’est le football. Une alerte positive en vue de la Ligue des champions ? Non, carrément pour le match de Coupe, on les affronte encore. Ça va être difficile. Même si vous menez 2-0 contre eux, ce n’est pas terminé. Je pense que c’est un très bon exemple de risque que vous prenez face à cette équipe. C’est une superbe équipe, je l’ai aime beaucoup. »