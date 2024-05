Luis Enrique : « On doit aller chercher cette finale »

Le PSG s’est incliné ce mercredi face au Borussia Dortmund lors de la demi-finale aller de Ligue des champions et devra renverser la situation au Parc des Princes dans cinq jours.

Le PSG devra élever son niveau de jeu s’il espère retrouver la finale de la Ligue des champions. Face au BVB, au Signal Iduna Park, les Parisiens n’ont pas mis les ingrédients nécessaires. Mais ce court revers permet aux Rouge & Bleu de rester en vie dans cette double confrontation et de pouvoir renverser la situation au Parc des Princes le 7 mai prochain. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique s’est exprimé sur la prestation de ses joueurs et sur les chances de qualification.

Pourquoi avoir réalisé un seul changement (Kolo Muani à la place de Barcola), à part celui forcé de Lucas Hernandez ?

« Avant de juger les changements, il faut juger le match. Nous avons eu beaucoup de chances de marquer dans un match équilibré pour les deux équipes. J’aurais signé pour avoir autant d’opportunités. »

Garde-t-il espoir pour renverser la situation ?

« Je suis sûr que c’est la première fois que le Borussia va disputer le retour à l’extérieur dans la compétition. Nous, ce sera la première fois à la maison. Nous n’avons plus rien à perdre. On va essayer de gagner ce match. L’atmosphère a été exceptionnelle de la part des Allemands et de nos 3.000 supporters. Je pense que le match sera ouvert. »

Comment explique-t-il la première période manquée de son équipe ?

« Les joueurs ne sont pas des robots ou des machines. On a manqué d’intensité face à une atmosphère contre nous. On n’a pas été incisifs. Je n’ai rien à reprocher à l’état d’esprit de mes joueurs en seconde période. Cela n’a rien à voir avec la tactique, on a manqué de chance pour marquer. »

Pourquoi a-t-il demandé un marquage strict à ses milieux de terrain ?

« Notre objectif était de presser. Dortmund est une équipe qui a deux façons de jouer, long et court. On a essayé de protéger notre côté droit, on a permis ce deux contre un avec Barcola, mais en essayant de les priver de ballons longs. En première mi-temps, on a manqué d’intensité offensive mais ça a été totalement différent ensuite. »

Quel message a-t-il pour les supporters du PSG

« 3.000 fans parisiens n’ont pas arrêté de chanter. Il y en aura 47.000 au retour et 3.000 Allemands. On doit rendre nos fans fiers et aller chercher cette finale. »