Ce dimanche, le PSG recevait le Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Dans un match animé, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2).

Le PSG retrouvait les terrains ce dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire un large turn-over en comparaison du onze aligné contre la Real Sociedad. Après avoir été surpris par une incompréhension entre Keylor Navas et Achraf Hakimi, le club de la capitale a réussi à revenir au score et même reprendre l’avantage grâce à un but de Gonçalo Ramos. Mais en fin de première mi-temps, les Rémois ont égalisé sur une balle en profondeur qui a déstabilisé toute la défense. Au retour des vestiaires, les deux ont été moins dangereuses. Il aura fallu attendre les entrées en jeu de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour dynamiter la fin de match, mais en vain (2-2). Au micro de Prime Video, Luis Enrique a regretté les erreurs individuelles qui ont coûté la victoire au club de la capitale.

« Le premier but de Reims ? C’est un cadeau. Après, il y a eu une très belle réaction. C’est difficile parfois de gagner des matches. Et quand vous commettez ce genre d’erreur, c’est vraiment dommage. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons été bien meilleurs qu’eux, on s’est procuré beaucoup d’occasions, on a dominé le match. Bien sûr, ils ont eu quelques occasions, mais je pense que l’on méritait de gagner. Mais, c’est le football et en football, il faut toujours être préparé parce que des matches difficiles vont venir. Il faut que l’on soit préparé. Beaucoup de changements, cela peut expliquer les difficultés ? Je ne pense pas. C’est la manière dont je fais avec mes équipes, je donne de la confiance aux joueurs. Quand vous gagnez, c’est toujours positif et quand vous ne gagnez pas, c’est différent bien sûr. Mais, c’est la manière de manager que j’ai. Les équipes qui pressent haut contre nous ? Je pense que ce sont des situations qui arrivent dans tous les matches. Quand nous sommes en tête au score, tout le monde va nous presser, on le sait, on peut faire avec ça et il y a des solutions. Aujourd’hui, on n’a pas réussi à trouver les bonnes solutions en première mi-temps, mais on l’a fait en seconde et on a eu beaucoup moins de problème. »

Le coach du PSG a ensuite été questionné sur la mentalité de ses joueurs et s’il était heureux de cette dernière. « Oui, je suis très heureux. Je suis heureux de toute la saison. Il y a la bonne mentalité, la bonne attitude. Il faut toujours continuer en étant premier et il faut donner à chacun ce que l’on sait faire. Mais bon, parfois, on fait des erreurs et on a été puni pour ça. Tous les joueurs qui ont joué aujourd’hui, même ceux qui sont entrés en jeu, tout le monde a été bon, tout le monde a eu la bonne attitude et je suis très heureux pour tout ça. Mbappé ? Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l’avenir ! C’est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur. »