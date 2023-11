Luis Enrique prend la défense de Gianluigi Donnarumma

En ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Monaco (5-2). Avec ce succès, le club de la capitale s’est bien préparé pour la réception de Newcastle en Ligue des champions mardi soir. Les Parisiens prennent provisoirement quatre points d’avance en tête du championnat. Au micro de Prime Video, Luis Enrique a salué la performance de son équipe, regrettant tout de même les deux buts encaissés.

« Le résultat est parfait face à une des meilleures équipes du championnat »

« J’ai apprécié la prestation de mon équipe ? Oui. J’aime beaucoup quand on marque des buts, mais quand on en encaisse, je ne suis pas très content. C’est toujours difficile de jouer après la trêve internationale. Mais je dois dire que les efforts que les joueurs ont donnés ont vraiment été super et je suis très heureux pour eux. Le résultat est parfait face à une des meilleures équipes du championnat. On a réussi à s’imposer et maintenant, on attend avec impatience de jouer mardi. La performance de l’équipe sans Marquinhos et Zaïre-Emery ? Je suis toujours triste quand un joueur se blesse, mais c’est la vie. En tant que joueur professionnel, vous savez que cela fait partie de la vie et qu’il faut faire avec. Je suis satisfait parce que j’ai une équipe avec beaucoup de joueurs et on peut jouer avec eux. L’erreur de Donnarumma ? Tout le monde fait des erreurs. Je demande toujours à mes gardiens de faire ça, de faire la première passe, de donner la première supériorité. C’est une erreur, mais cela fait partie du football.«