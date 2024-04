Luis Enrique sur Vitinha : « Quand on a un joueur dans cet état de forme, on ne peut que le féliciter »

Ce dimanche, le PSG s’est imposé dans le Classique face à l’Olympique de Marseille. Un succès obtenu en étant en infériorité numérique et salué par Luis Enrique.

Le PSG a donné le sourire à ses supporters et prépare au mieux ses prochaines échéances. En infériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, les Rouge & Bleu se sont imposés face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome (0-2). Un succès qui rapproche encore un peu plus les Parisiens de leur 12e titre de champion de France. Après la rencontre, en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a été questionné sur la performance de ses joueurs, dans des propos rapportés par Le Parisien.

À voir aussi : OM / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Fier de son équipe ?

« Je suis content du résultat, parce que c’est un clasico et qu’il donne de la joie à nos supporters. C’est un stade dans lequel l’ambiance est spéciale, la pression est énorme et où l’OM était invaincu cette saison. On est fidèle à nos principes qui consistent à gagner un maximum de titres possibles sans calculer. Maintenant, il est temps de se tourner vers la récupération et de penser au match face à Rennes (mercredi, demi-finale de Coupe de France au Parc des Princes). »

A-t-il eu des explications sur l’expulsion de Beraldo ?

« J’ai pour habitude de ne pas juger les décisions arbitrales. Je me dis que s’il y avait eu VAR, ils auraient vu quelque chose. Moi qui étais juste à côté, je n’ai pas vu cette faute. Y a-t-il eu une erreur ? Je ne sais pas. Je ne demande rien, je ne critique rien, j’essaye plutôt de me mettre dans la peau de l’arbitre. »

La prestation de ses joueurs

« J’ai trouvé qu’on n’avait pas joué à notre niveau en première période, qu’on n’était pas bien positionné. Ça, c’est de ma responsabilité. Les joueurs ont commis des erreurs techniques qu’ils ne commettent pas habituellement, c’est ce qui explique que nous n’avons eu que deux occasions. En seconde période, je suis heureux de la solidarité affichée et de l’attitude, notamment de celle affichée par les joueurs qui sortent du banc. On a besoin de tout le monde pour être plus fort. On a joué dans un style différent mais ça s’est bien passé. »

L’habituelle journée au boulot au Vélodrome ! Et ça fait 13 ans que ça dure 😎❤️💙 pic.twitter.com/Wohf8nm7bd — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 31, 2024

Les possibles propos insultants de Mbappé à sa sortie ?

« (il marque un long silence) Je n’ai rien vu, rien vu du tout. »

Pourquoi avoir remis Dembélé dans un rôle axial ?

« Je pourrais vous expliquer mais ce n’est pas nécessaire à mes yeux. Il y a toujours cette volonté de surprendre l’adversaire et l’une des solutions pour cela est de le changer de position. D’ailleurs, Ousmane a eu une belle occasion en première période. Il y a toujours des choses à améliorer, mais j’ai aimé ce que j’ai vu en termes d’occupation d’espaces et de changements. Si on ne sait pas où vont jouer Dembélé, Mbappé, Lee ou Ramos, c’est toujours pour surprendre l’adversaire, vous le verrez de plus en plus. On doit être imprévisible pour l’adversaire. »

La prestation de Vitinha

« C’est un joueur de qualité, parfait pour mon style de jeu. Il s’adapte à notre style de possession, je n’aime pas quand on perd le ballon. Il a toutes les qualités qu’on peut aimer chez un milieu de terrain. Il sait fixer, jouer entre les lignes, se démarquer, tirer, marquer, être dangereux… Quand on a un joueur dans cet état de forme, on ne peut que le féliciter. Je le félicite, j’espère qu’il va continuer comme ça et faire même encore mieux car je pense qu’il y a chez lui une belle marge de progression. »