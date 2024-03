Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Montpellier HSC en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, le coach parisien – Luis Enrique – s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Le quart de finale face au FC Barcelone (PSG TV)

« Je suis heureux, très content de ce retour à la maison. C’est un lieu très spécial pour moi. Ce sont des équipes qui se sont affrontées à plusieurs reprises. »

Affronter son ancien club du FC Barcelone, une préparation plus simple pour lui ?

« Nous avons eu de la chance parce nous retournons en Espagne. Nous les Espagnols, nous aimons beaucoup notre pays. Dans mon cas, je retourne à Barcelone dans une ville où je me sens à merveille et où j’ai fait la plupart de ma carrière. C’est une très bonne nouvelle. Nous savions que la compétition allait nous donner une équipe difficile avec une qualité individuelle de plus haut niveau. Je crois qu’il y a deux parties dans le tirage. Il y a la partie avec nous, l’Atlético de Madrid et Dortmund. On a des chances pour être en finale, mais il faudra le montrer sur le terrain. Et de l’autre il y a le Real Madrid, Arsenal, le Bayern et Manchester City. C’est la partie du carrée la plus difficile pour prévoir ce qui va se passer. De notre côté, les quatre équipes ont des chances. C’est très intéressant dans une compétition comme la Champions League. »

La pression autour du PSG, comment peut-il normaliser cette compétition ?

« Comme je l’ai fait jusqu’à maintenant, je fais passer le même message avant le match pour que nos fans nous aident pendant chaque match. Nous voulons qu’ils vivent cela pendant tout le match et nous on doit continuer avec le même message. »

La victoire 6-1 en 2017, le moment le plus fort de sa carrière ?

« Non, non car cela n’a servi à rien malheureusement. Cette remontada n’a pas servi à gagner une autre Champions League car la Juventus nous sort au tour d’après (3-0, 0-0). Mais il est vrai que c’était un match spécial au Camp Nou mais pas le match le plus important de ma carrière en tant qu’entraîneur. Tout le monde se rappelle de la remontada, mais pour que cela arrive le PSG avait gagné 4-0 au Parc. On me rappelle souvent cette remontada mais quinze jours avant on était entre la vie et la mort et l’entraîneur et le staff étaient les coupables. Et après la remontada, cela avait changé. Mais moi, je me rappelle très bien du 4-0 mais aussi du 6-1. Cela fait partie de l’histoire et je suis très fier de tout ce que j’ai fait dans ma carrière en tant que joueur au Sporting Gijon, Real Madrid et Barcelone. Et en tant qu’entraîneur aussi, je suis très fier. J’aurais pu faire beaucoup mieux mais j’ai donné mon maximum. Maintenant, le présent est un peu capricieux avec ce PSG / Barcelone où je serai sur le banc. Je vais donner ma meilleure version et mon 100% pour que le PSG passe ce tour et tous les autres. »

Ce qu’il manque à Kolo Muani pour qu’il ait plus de temps de jeu

« Kolo Muani a plus de 1.600 minutes de jeu au plus haut niveau pour sa première saison et dans une situation et une compétente qu’il n’a jamais eu. Je suis très content avec lui et je l’aime bien. Il joue à l’intérieur et sur les côtés. Je sais où il doit jouer mais c’est le PSG. Quand il joue, il va donner son maximum et même chose à l’entraînement, et cela va faire grandir ses coéquipiers et lui. Pareil pour Ramos, il a 1.500 minutes. Vous lui donnez 1 minute et il est prêt. Sur le banc, en 15 secondes il est prêt ! C’est ce que veulent les fans : Qu’il soient prêts, qu’ils courent, qu’il se battent, et jouent parce qu’ils le font bien ! »

Les trois matches nuls d’affilée en Ligue 1

« Il est vrai qu’on a fait trois nuls de suite en championnat mais je ne suis pas préoccupé par cela. Nous avons fait des matches très importants dans d’autres compétitions comme la Coupe de France et la Champions League. On a été très bons à Monaco. On ne regarde pas l’écart de points, on veut juste être champion le plus tôt possible. On veut lutter pour tous les titres. Demain, on voudra gagner le match et ce sera difficile. Montpellier sera à la maison et aura le soutien de ses supporters. Il y aura de l’intensité et ce sera difficile, mais notre objectif nous donne beaucoup d’ambition. »

Le PSG outsider, est-ce la meilleure saison pour espérer remporter la C1 ?

« Qu’on soit favori ou non, ça m’est égal. Indépendamment de l’équipe que nous avons eu au tirage, je crois que j’ai transmis ma confiance à l’équipe. Je crois qu’on a encore beaucoup de marge d’améliorations et qu’on sera meilleur, avec l’expérience des joueurs dans cette compétition. Nous avons la même ambition qu’en début de saison pour continuer avec notre idée, pour que nos fans soient fiers de nous en voyant une équipe qui lutte et se bat. À la maison comme à l’extérieur, on joue de la même façon. Après si quelqu’un nous bat, bravo à lui, on acceptera cela et on félicitera. Notre objectif est d’être très ambitieux et pour cela il faut s’entraîner chaque jour pour être meilleur. Je crois que c’est un message que les joueurs ont reçu depuis le début. Ils ont acquis ce message. Pour demain, je peux mettre n’importe qui sur le terrain, il sera préparé. Pour moi, c’est notre meilleur avantage. »

Son duel face au coach du FC Barcelone, Xavi

« Je ne connais pas le travail de Xavi en tant qu’entraîneur, lui connaît le mien. J’aurais bien aimé être entraîné par lui, Guardiola ou Arteta. Quelqu’un comme Xavi a le niveau pour le FC Barcelone, il a gagné le championnat. Au niveau individuel et sur le profil des joueurs, le Barça est un grand club et ce sera très difficile. C’est un club historique, l’un des meilleurs et l’une des équipes qui a gagné le plus de Champions League. Nous, nous n’avons jamais gagné la Ligue des champions mais nous avons beaucoup d’ambition pour gagner la première. Nous ne savons pas si nous allons la gagner mais ça sera notre objectif et notre plus grosse ambition. je ne sais pas s’il y aura un club avec plus d’ambitions que nous. Ce sera peut-être une mauvaise pensée mais c’est la mienne. »

Mbappé sera-t-il le facteur décisif face au FC Barcelone ?

« Je vous félicite, la question est très bien formulée. Vous essayez de m’emmener sur votre terrain. Mais si vous commencez votre question par ‘El Chiringuito’ et ‘Jugones de la Sexta’, c’est le territoire ennemi cela. Bon, je n’ai pas d’ennemis, tous les médias m’aiment bien. Donc je vais vous emmener sur mon terrain. Il y a tellement de présomptions que tout peut arriver. Ce qui doit arriver arrivera. Je vous félicite pour cette question. »

La mauvaise forme d’Hakimi depuis son retour de la CAN

« Non, je ne suis pas d’accord. Hakimi a été très régulier sur sa saison, c’est un joueur avec un potentiel unique. Ma norme est d’exiger plus aux meilleurs joueurs de mon effectif. J’essaie de ne pas aduler des meilleurs mais d’exiger encore plus. Je dois les protéger plus. Dans le cas d’Hakimi, jusqu’à maintenant il a fait une saison de très haut niveau. Parfois il n’a pas joué, il sait pourquoi, je lui ai dit et il très est intelligent. Il est revenu avec la même énergie, c’est un joueur d’énergie. En attaque, il a un potentiel unique, peu de latéraux droits dans le monde jouent comme lui. Mais il a des choses à améliorer et il sait où. Je veux qu’il s’améliore et il va le faire j’en suis sûr parce que sinon il sait ce qui va lui arriver. Il va être meilleur. Je suis très content avec lui. »

Comment prépare-il le match de demain ?

« Comme tous les autres matches. Nous nous entraînons au maximum. Notre objectif est de ne pas spéculer et d’essayer plutôt de dominer le match, avoir le ballon le plus loin possible de notre but, continuer avec de l’ambition pour essayer d’avoir encore plus d’écart avec nos adversaires en championnat et de remporter la Ligue 1 le plus tôt possible. »