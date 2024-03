Luis Fernandez : « La Real Sociedad doit marquer un but rapidement et ils feront sûrement peur au PSG »

Pour le compte des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, le PSG affronte la Real Sociedad sur sa pelouse ce mardi (21h sur Canal +). L’occasion pour Luis Fernandez, franco-espagnol et véritable légende du Paris Saint-Germain, a livré ses impressions sur la rencontre dans les colonnes de Mundo Deportivo.

La forme actuelle du PSG

« Eh bien, la vérité est qu’en championnat, ils ont déjà pas mal de points d’avance et ils peuvent se détendre un peu et peut-être en étant moins concentrés. Le PSG a remporté le match aller des huitièmes de finale 2-0 et prépare dur le match retour pour l’affronter avec une bonne mentalité et du sérieux« .

La dossier Mbappé, un impact sur ce 8e de finale retour ?

« Je ne pense pas, non. C’est aussi à cela que sert l’entraîneur, qui peut prendre des décisions pour minimiser ces dégâts et les aider à mieux jouer. Il l’a déjà fait à Barcelone avec Messi ou Neymar. Le rôle de l’entraîneur et du joueur est d’emmener l’équipe le plus loin possible et de bien jouer. Le joueur doit essayer de faire comprendre à l’entraîneur qu’il a eu tort de le faire sortir du terrain vendredi dernier contre Monaco« .

Comment avez-vous vécu le match aller ?

« Je pense que la Real a bien joué. Ce qui se passe, c’est que Traoré est arrivé, qui s’est blessé lors de cette action qui s’est terminé par un but de Mbappé. Mais la Real faisait un bon match, bien implantée sur le terrain, performant techniquement et tactiquement, avec beaucoup de sérieux. Ils faisaient très bien les choses« .

Comment percevez-vous la Real Sociedad ?

« Je pense que la Real traverse une période un peu difficile avec beaucoup de blessures et tout ce qui les affecte. La Real est une équipe que j’ai aimé par son style de jeu. Maintenant, ils doivent penser à marquer un but rapidement et ils feront sûrement peur au PSG, mais il doivent être rapides« .

Comment la Real Sociedad peut y arriver ? Les faiblesses du PSG ?

« Je pense que cela s’est parfaitement vu lors du dernier match contre Monaco, en Ligue 1. Quand l’équipe adverse presse beaucoup et bien, le ressortie de balle du PSG peut être difficile, mais il est vrai que l’équipe de Luis Enrique a des joueurs capables d’aller chercher le ballon. Le ballon a été conservé, face à cette pression aussi. Mais s’ils pressent le plus haut et vite … ils doivent le faire vite, marquer et mettre la pression sur le PSG, c’est ce qui a été le plus difficile à supporter historiquement en Ligue des Champions« .

Que fera le PSG sur la pelouse d’Anoeta ?

« Luis Enrique a sa façon particulière de jouer et d’aborder les matchs. Il fait le pari de répartir les minutes entre tout le monde et de faire en sorte que tous les joueurs se sentent importants et puissent performer, ce qui est important pour moi, que chacun puisse se sentir utile. Après, cela peut dépendre si l’on est Barcola ou Dembelé, qui fait une belle saison. Ou si Mbappé joue comme avant-centre, quel milieu de terrain au coup d’envoi. Il y a des joueurs pour jouer de n’importe quelle façon« .

La vision de la France sur la Real Sociedad ?

« En France, ils ont beaucoup de respect pour la Real car lors du match aller, ils ont très bien joué et ont fait ce qu’ils avaient à faire. Ils savent ce qui attend le PSG : un plateau complet, de bons supporters et une bonne ambiance. Et ils auront devant eux une équipe de la Real qui tentera de marquer le plus vite possible. Le PSG devra tenter d’encaisser au maximum, un but« .

La pression sur le PSG ?

« Non, il n’y a pas de pression. Le club sait à quoi ça ressemble et comment ça marche. Ils auront la pression au moment de commencer à se rapprocher de la finale, s’ils réussissent ces éliminatoires« .

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site de Mundo Deportivo.