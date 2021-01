Le mercato hivernal est entré dans sa dernière ligne droite. Et tout est très calme au PSG. Un Dele Alli sortira-t-il du chapeau de Leonardo ? C’est peu probable estime Luis Ferrer, ancien recruteur superviseur du PSG (2009-2020). “Dele Alli au PSG lors de ce mercato, je pense que ça va être difficile. Mais un club se doit d’analyser. Nous avons deux joueurs en fin de contrat en juin : Angel Di Maria et Julian Draxler. Donc il faut préparer. C’est un joueur qui n’a que 24 ans. Mais pour que Dele Alli vienne, il faudrait que Draxler parte. Un départ pour une arrivée, c’est la logique. Sinon, il faut préparer le dossier pour l’été prochain. Dans tout club, il y a une stratégie. Et c’est un joueur qui a du potentiel”, a commenté Luis Ferrer lors du Late Football Club.

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont il est proche, l’Argentin a voulu souligner l’attachement de l’attaquant à Paris. “Il a tout dit vendredi, il a été très clair. Après il faut prendre en considération tout ce qu’il fait lui. Il a crée une fondation. Il est attaché à Paris. On dirait que les supporters du PSG ne se rendent pas compte de son implication. Je suis témoin de tout ce qu’il a fait pour venir. Il pouvait aller au Real Madrid, et non il a choisi le PSG. Là, il a la possibilité de choisir. Maintenant, c’est un champion du monde. Il sera dans le club qui lui proposera un projet pour gagner la Champions League. Mais Kylian Mbappé adore Paris. J’espère qu’il va rester. Il y a quelque chose qui m’a dérangé la semaine dernière, avant le match de vendredi. J’étais en voiture, j’écoutais la radio, j’ai entendu des conneries avec des mots violents. J’ai coupé ! On parle d’un champion du monde. On a de la chance de l’avoir en France Kylian Mbappé ! Il faut en prendre conscience. Et on donne de l’importance à des gens qui n’ont aucun respect !”