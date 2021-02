Leandro Paredes (26 ans) s’installe actuellement dans le onze du PSG. L’international argentin devient un titulaire indiscutable dans les esprits. Un processus qui correspond avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Pour l’Argentin Luis Ferrer, superviseur-recruteur du PSG de 2009 à 2020 qui a crée son agence de management sportif, le technicien connaît bien son compatriote et sait comment utiliser ses qualités.

“A l’époque, avec Antero Henrique, on recherchait un milieu récupérateur de formation. Mais trouver le bon profil n’est pas aussi simple que d’acheter de la mayonnaise au supermarché. Plutôt que de privilégier le poste, on a opté pour un joueur qui avait le niveau PSG. Leo avait la technique, la vista, une grosse frappe de balle… il manquait peut-être juste un peu de repères et de condition”, juge Luis Ferrer dans le journal Le Parisien. “Comme le dit Poche, les joueurs du PSG ne sont pas des coureurs de demi-fond. L’important n’est pas de courir dans le vide, mais de courir intelligemment, de couvrir le terrain. J’ai l’impression que Leandro a passé cette étape. Reste pour lui à franchir la suivante : devenir un incontournable, comme le sont Navas ou Marquinhos. […] En tant qu’Argentin, Pochettino connaît très bien Paredes. C’est l’idéal pour passer les messages, le mettre en confiance et savoir comment l’utiliser au mieux.”