Après une première partie de saison stratosphérique en Liqui Moly Starligue avec 13 succès en 13 matches, Le PSG Handball est en pause jusqu’au 5 février 2022 en raison de l’Euro qui se déroule du 13 janvier au 30 Janvier. Une compétition pour laquelle de nombreux joueurs des Rouge & Bleu vont participer. Mais l’un d’entre eux doit renoncer au tournoi.

Blessé à la cuisse droite début décembre avec le PSG, le pivot était tout de même présent pour le début de la préparation à l’Euro de l’Equipe de France. Sa venue a été acceptée en concertation entre les staffs médicaux des Rouge & Bleu et de la France. Mais les tests effectués durant la semaine n’ont pas été concluants. Il doit donc déclarer forfait et a été remplacé par Théo Monar. C’est le deuxième parisien à devoir déclarer forfait avec l’Equipe de France après Nedim Remili, victime d’une fracture du pied gauche à l’entraînement il y a un peu plus d’une semaine.