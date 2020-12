Si Lille, Lyon et Marseille n’ont perdu qu’ne fois cette saison en Ligue 1, le PSG a connu quatre défaites. Le champion de France en titre doit vite redresser la barre. Contre Lorient, puis Lille. Mais Mickaël Madar, ex attaquant du PSG devenu consultant pour Canal Plus, ne croit pas en Thomas Tuchel pour y parvenir.

“En jouant comme il joue actuellement le PSG peut être inquiété par n’importe quelle équipe. Les prestations sont catastrophiques. Physiquement, je pensais qu’ils étaient revenus, finalement je n’ai pas l’impression”, a déclaré Madar lors du Late Football Club. “Après, Tuchel, il s’est remis en cause quant à l’équipe qu’il a alignée contre Lyon. Il s’est trompé… mais ça fait deux ans et demi qu’il se trompe ! C’est ça le problème ! A un moment donné, quand vous voyez que vous n’alignez pas trois passes, et que vous ne vous créez pas d’occasion, il faut peut-être changer quelque chose… Contre Lorient, il va peut être changer, jouer à quatre derrière… Franchement, on ne sait pas ce qu’il va faire. Rafinha, contre Lyon, il méritait de jouer. C’est un des seuls qui arrive à jouer au ballon quand même. Il apporte beaucoup au milieu de terrain du PSG. En plus, il n’est pas avare dans ses efforts. Il travaille, il donne de bons ballons à ses attaquants. Le seul truc à faire contre Lyon, pendant le match, c’était de faire passer Danilo de défenseur central à milieu de terrain. Il suffisait juste de l’avancer d’un cran. Mbappé, soit il peut jouer soit il ne peut pas jouer ! Ce qui compte c’est le ressenti du joueur. On parle de données de performances, de GPS… et ils sont tous blessés à l’arrivée au PSG ! Il faut arrêter avec tout ça !”