Dix points d’avance sur le deuxième en 2018 avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions, 10 points d’avance en 2019, 12 points en 2020… le PSG avait ces dernières années un matelas de points en championnat avant de se lancer dans le bain européen. En 2021, Paris est troisième de la L1 avec 3 points de retard sur le leader, Lille. Ce qui change tout. Aujourd’hui pas de joker contre Nice (17h au Parc des Princes). Et Mickaël Madar n’est pas forcément optimiste pour le PSG.

“Cette année, je vois le PSG en difficulté et pas maître de son sujet. Ils sont en plein doute, ils n’arrivent pas à trouver une cohésion d’équipe, ils n’arrivent pas à trouver un rythme. Les blessés, ce n’est pas que cette année, ce n’est pas l’excuse. Dans les quatre premiers qui enchaînent les séries de victoires, j’ai presque l’impression que c’est le PSG qui va craquer en premier tellement ils me font douter de leurs prestations. Et on peut ajouter maintenant les absences de Di Maria et Neymar…”, a commenté l’ancien attaquant du PSG dans le Late Football Club de Canal Plus. “Mbappé ? Je pense qu’à un moment il faut s’affirmer, c’est l’un des deux meilleurs joueurs du PSG. Il faut être bon dans les matches importants et démontrer qu’il est au niveau. C’est le bon moment.”