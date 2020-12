Produit de la formation du PSG (2009-2015), Mike Maignan (25 ans) sera le dernier rempart lillois ce soir à l’occasion du choc de Ligue 1. L’enfant de Villiers-le-Bel affiche une grande confiance avant de retrouver le PSG sur le terrain. Equipe dans laquelle il aurait sa place, juge-t-il, malgré la présence d’un certain Keylor Navas.

“Derrière ce classement, il y a beaucoup de sacrifices et de travail. Cette place de leader est comme une récompense de notre investissement au quotidien. Mais nous ne sommes qu’en décembre, ce n’est donc pas une fin en soi. On va tout faire pour y rester”, commente Mike Maignan, le portier guyanais du Losc, dans le journal La Voix du Nord. “Aurais-je actuellement ma place au PSG ? Keylor Navas est un bon gardien, non (rires) ? Mais oui, je pense que j’y aurais ma place. Ce n’est pas de la prétention, c’est juste une réponse, car savoir si je serais titulaire aujourd’hui au PSG, ce n’est pas le genre de question que je me pose. Je suis très bien à Lille et je ne me fais pas de films sur moi en m’imaginant à Paris ou ailleurs. J’ai fait des choix de carrière, je les assume.“