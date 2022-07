Dans un peu plus de deux jours, le PSG fera face au FC Nantes en marge du Trophée des Champions pour ce qui sera le tout premier match officiel de l’exercice 2022-2023 rouge et bleu. Pour cette partie, les trois recrues parisiennes de ce mercato, à savoir Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, seront bien présentes au sein du groupe concocté par Christophe Galtier. Mais avant ce match, il se pourrait qu’une autre arrivée soit bouclée.

Renato Sanches en route pour Paris ?

Pisté depuis de longues semaines par Luis Campos afin de renforcer le milieu de terrain du PSG, Renato Sanches se rapproche enfin de la capitale française. Le joueur, annoncé partant pour le Milan AC, attendrait pourtant patiemment que le LOSC et Paris trouvent un terrain d’entente. Ce qui serait sur le point d’être fait. En effet, ce jour, O Jogo nous révèle qu’un accord serait en passe d’être conclu entre les deux clubs. Celui-ci porterait sur un prêt assorti d’une obligation d’achat à hauteur de 10 millions d’euros. Mieux, le média portugais explique que l’ancien bavarois pourrait officiellement devenir un joueur du PSG d’ici à ce dimanche.

[MAJ 13h30] Mais ce dossier pourrait finalement être moins avancé que prévu. Si le média portugais fait état d’une conclusion proche dans les négociations entre le PSG et le LOSC au sujet de Renato Sanches, Loïc Tanzi, apporte des informations contraires. En effet, selon le journaliste de L’Equipe, il n’y a toujours pas d’accord entre les deux clubs pour une arrivée de l’international portugais chez les champions de France. Désormais, reste à savoir si ce dossier trouvera son dénouement avant le début du championnat face au Clermont Foot le 6 août prochain. Pour rappel, le joueur de 24 ans a donné sa priorité au PSG et souhaiterait uniquement rejoindre les Rouge & Bleu cet été.