Si le mercato hivernal du PSG s’annonçait plutôt calme outre les recrutements de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, les récentes blessures changent les plans des dirigeants Rouge & Bleu. En effet, s’il n’est pas encore officialisé, le jeune milieu de terrain qui devrait arriver en provenance des Corinthians est d’ores et déjà forfait pour au moins trois mois.

Afin de renforcer son arrière garde, le PSG a rapidement recruté Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien est arrivé contre 20 millions d’euros en provenance de Sao Paulo. Cependant, s’il devait accompagner Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Hernandez ou encore Milan Skriniar dans l’axe, le jeune joueur de 20 devrait rapidement voir ses responsabilités gonfler. En effet, le Slovaque a été touché à la cheville lors de la victoire au Trophée des Champions (2-0) face au TFC ce mercredi 3 janvier. En ce sens, l’ancien de l’Inter Milan devrait être absent pour une longue durée, et pourrait même passer par la case opération. Si la défense s’annonce être un véritable casse-tête dans les prochaines semaines, le milieu de terrain ne devrait pas être épargné. En effet, si l’arrivée de Gabriel Moscardo n’a pas encore été officialisée, le jeune joueur de 18 ans devrait bien être un nouvel élément du vestiaire de Luis Enrique. Cependant, le Brésilien, blessé au pied, devrait se faire opérer et être absent pour au moins trois mois. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain chercherait donc à se renforcer en défense mais aussi au milieu de terrain.

Un gros coup cet hiver ?

Pour se renforcer au milieu de terrain, le PSG se pencherait sur Bruno Guimaraes. Selon les informations parues dans la presse brésilienne ce jeudi, le club de la capitale aurait fait du joueur de Newcastle sa priorité. En effet, nos confrères d’ESPN Brasil avançaient les bonnes relations entre Luis Campos et Giuliano Bertulucci, agent de Bruno Guimaraes mais aussi de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Aujourd’hui, toujours au Brésil, nos confrères de TNT Sports cette fois-ci vont dans le même sens : « Le PSG veut recruter Bruno Guimaraes dès cet hiver« . Le journaliste Marcelo Bechler affirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient approché leurs homologues des Magpies à ce sujet. Sur le plan économique, le club de la capitale devra débourser 116M€, une somme équivalente à la clause libératoire associée au contrat du joueur, et payable en trois fois. L’opération pourrait être intéressant pour Newcastle, qui fait face au fairplay financier. S’il est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club du nord de l’Angleterre, les négociations ne dépendraient que de Bruno Guimaraes aujourd’hui, toujours selon Marcelo Bechler.

[MAJ] Marcela Bechler continue de fournir des information sur le dossier. Le journaliste brésilien avance que si Bruno Guimaraes choisit le PSG, le club de la capitale lèvera la clause d’achat obligatoire du milieu de terrain. Tout repose entre les mains du joueur de Newcastle désormais. Le joueur veut tout de même prendre son temps lors de ce mois de janvier, afin d’analyser calmement toutes les options sur la table.