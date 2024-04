Avec sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG voit sa calendrier bouleversé en cette fin de saison. La LFP va permettre au club de la capitale de mieux appréhender et préparer ses rendez-vous européens avec le report de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Ce vendredi, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel s’est réuni afin d’évoquer les calendriers des clubs encore engagés en coupe d’Europe que sont le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. C’est dans ce contexte que le report de la 32e journée pour les Parisiens et les Marseillais a été voté à à l’unanimité, selon les informations d’RMC Sport. Ainsi, les OGCN / PSG et SDR / OM prévus le week-end du 4 mai se joueront entre les deux dernières journées de la saison. Le PSG, en demi-finale de Ligue de Champions, affrontera le Borussia Dortmund les 1er et 7 mai prochain, quand l’Olympique de Marseille, en demi-finale d’Europa League, affrontera l’Atalanta Bergame les 2 et 9 mai prochain.

[MAJ 18h45] Sur son site internet, la Ligue 1 a officialisé la date de la rencontre entre l’OGC Nice et le PSG. Elle se déroulera le 15 mai à 21 heures. Le diffuseur de la rencontre n’a pas encore été dévoilé.