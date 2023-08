L’aventure de Neymar au PSG va prendre fin dans les heures à venir. Toutes les parties ont trouvé un accord pour le départ du Brésilien en Arabie saoudite.

Cette fois-ci, la fin est proche. Désireux de se séparer de Neymar depuis quelques mercato, le PSG est en passe de réussir son coup lors de cette période estivale 2023. Comme rapportés par plusieurs sources, le Brésilien de 31 ans – qui était encore sous contrat jusqu’en 2027 – va prendre la direction de l’Arabie saoudite. En effet, l’entourage du joueur et le club d’Al-Hilal ont trouvé un accord pour un contrat de deux ans plus une année en option assorti d’un salaire avoisinant les 100M€ par an. Mais le PSG ne comptait pas brader son joueur qui possédait encore une certaine cote sur le marché des transferts.

Un transfert à 90M€ pour le PSG

Et comme le rapporte L’Equipe ce lundi matin, les deux clubs sont parvenus à trouver un accord pour le transfert de Neymar Jr vers le Pays du Golfe. « Le club de la capitale et Al-Hilal devraient conclure dans les prochaines heures les derniers détails de leur accord ficelé pour le transfert de Neymar. » De son côté, Fabrizio Romano confirme que le club saoudien prépare les documents officiels pour conclure ce dossier et a déjà préparé la visite médicale pour le joueur de 31 ans mais attend encore le feu vert du clan Neymar. Dans cette histoire, le PSG devrait percevoir un chèque de 90M€ hors bonus comme le rapporte RMC Sport et le journaliste de Relevo, Matteo Moretto. Désireux dans un premier temps de poursuivre sa carrière au PSG, Neymar Jr a finalement revu ses plans après une réunion avec les têtes pensantes de la formation parisienne (Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique) qui lui ont clairement signifié qu’il n’entrait pas dans les plans du club. Arrivé en grande pompe à l’été 2017 contre une somme record de 222M€, Neymar devrait donc devenir la vente la plus chère de l’histoire du club mais avec un certain goût d’inachevé lors de ses six années chez les Rouge & Bleu.

Visite médicale ce lundi pour Neymar

De son côté, FootMercato confirme que le PSG et Al-Hilal ont trouvé un accord pour le transfert de Neymar Jr aux alentours d’un montant légèrement inférieur à 100M€, bonus compris. L’ancien de Santos va passer sa visite médicale ce lundi à Paris et est attendu dans la semaine à Riyad pour découvrir sa nouvelle formation et ses nouveaux coéquipiers. « Il s’agit bien d’un contrat de deux ans, avec un salaire de 100 millions d’euros par saison », conclut FM.