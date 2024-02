À une semaine de leur affrontement contre le PSG au Parc des Princes pour les 8es de finale aller de la Ligue des Champions, la Real Sociedad se mesure ce mardi soir au Real Majorque lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi.

Ce mardi soir, les projecteurs seront braqués sur la Real Sociedad lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre Majorque, et ce match sera diffusé gratuitement sur La Chaîne L’Equipe à partir de 21h. L’occasion parfaite pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. L’équipe basque, dirigée par Imanol Alguacil, entre dans cette confrontation après deux matchs nuls décevants en Liga contre le Rayo Vallecano et Gérone, ce dernier étant actuellement classé deuxième du championnat espagnol. Des performances en demi-teinte qui soulève des questions sur la forme actuelle de l’équipe.

Des retours Importants et des incertitudes en composition

Le déplacement à Majorque ce mardi soir sera marqué par les absences de deux joueurs clés, blessés le week-end dernier : le latéral droit Alvaro Odriozola et l’attaquant Sheraldo Becker, recruté cet hiver. Toutefois, des nouvelles positives émergent avec le retour attendu de deux internationaux majeurs, Takefusa Kubo et Hamari Traoré. Marca annonce déjà ces deux joueurs en tant que titulaires, mais El Diario Vasco, de son côté, émet des réserves, en particulier pour Traoré, qui a participé à une rencontre de 120 minutes samedi face à la Côte d’Ivoire et a rejoint ses coéquipiers seulement lundi. En l’absence d’Odriozola, le jeune international vénézuélien Jon Aramburu (21 ans) pourrait être amené à démarrer sur le flanc droit. Des incertitudes subsistent également en attaque entre Umar Sadiq et le capitaine basque Mikel Oyarzabal, qui a reçu un coup en fin de match contre Gérone, mais fait partie du groupe convoqué pour le match de ce soir.

La composition probable de la Real Sociedad :

Remiro – Traoré ou Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Javi Galan – Brais Mendez, Zubimendi, Merino – Kubo, Sadiq ou Oyarzabal, Barrenetxea.

Cette demi-finale s’annonce donc comme une opportunité cruciale pour les observateurs de déchiffrer la Real Sociedad avant son affrontement contre le PSG en Ligue des Champions. Rendez-vous ce soir à 21h.