Malgré la victoire, Dembélé pointe le manque d’efficacité

Ce samedi après-midi, le PSG recevait le RC Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG ne s’est imposé que 1-0 malgré de très nombreuses occasions.

Quatre jours avant la réception – au Parc des Princes – de l’Atlético de Madrid pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG affrontait Lens ce samedi après-midi dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est imposé par la plus petite des marges (1-0) malgré un très grand nombre d’occasions. Mais l’essentiel est là, le PSG l’emporte et profite du faux pas de Monaco pour prendre six points d’avance sur son dauphin en championnat. Au micro de beIN Sports 1, Ousmane Dembélé est revenu sur se court succès.

« C’est une victoire importante »

« C’est une victoire importante. On a très bien entamé le match, je pense que l’on aurait pu marquer deux ou trois buts de plus. On n’a pas été efficace, mais c’était un bon match face à une équipe difficile de Lens. Ils pressent beaucoup et ils mettent beaucoup d’intensité. Je pense que l’on a fait le boulot juste avant le match de Ligue des champions. Un match géré en fin de match ? Non. Quand on commence le match, on fait tout à fond, on essaye de marquer le plus de buts possible. Je pense que l’on a manqué d’efficacité, mais je pense que sur l’ensemble, c’était un bon match. Lens est une bonne équipe qui nous a mis en difficulté. Il fallait faire attention en fin de match de ne pas prendre un but qui allait nous frustrer. Un but qui fait du bien pour la confiance ? Oui, ça fait du bien pour la confiance. Après, Bradley m’a bien trouvé au second poteau et je n’avais plus qu’à la pousser au fond des filets. Je suis content. »