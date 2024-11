Ce samedi après-midi, le PSG accueillait – au Parc des Princes – le RC Lens dans le but de creuser l’écart en tête du classement. Une mission accomplie par les Parisiens.

Le PSG ne devait pas rater cette belle occasion. Leader du championnat, le club de la capitale pouvait profiter de la défaite de l’AS Monaco (0-1 face à Angers) pour prendre six points d’avance en tête du classement. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient venir à bout du RC Lens, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait réservé une petite surprise avec la titularisation de Matvey Safonov dans les cages. Pour le reste, Fabian Ruiz était aligné dans l’entrejeu tandis que Marco Asensio était utilisé en faux numéro 9.

Le résumé du match

Dans ce premier acte séduisante, le PSG a rapidement pris les devants grâce à Ousmane Dembélé. Sur une récupération haute de Fabian Ruiz, Bradley Barcola a accéléré sur son côté gauche avant de servir au second poteau son compatriote français, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 4e). Bien dans le match, les Parisiens ont multiplié les occasions face à des Lensois inoffensifs. Cependant, comme trop souvent, les joueurs de Luis Enrique se sont précipités dans la finition à l’image des deux tirs de Fabian Ruiz repoussées par Brice Samba (15e, 30e), de même pour Marco Asensio (34e, 42e). Bien en jambes, Ousmane Dembélé était proche d’un doublé après un belle enchaînement mais sa frappe a touché le poteau du portier lensois, battu sur le coup (10e). De son côté, Bradley Barcola a été une véritable danger sur son aile gauche mais a aussi vendangé dans le dernier geste à l’image de sa grosse occasion manquée dans un face-à-face avec Brice Samba (45+3). En face, les Lensois ont très peu mis en danger les Parisiens, mis à part sur une tête de Deiver Machado, bien captée par Matvey Safonov (31e). Séduisant dans le jeu, le PSG devait néanmoins être plus tueur devant les cages adverses.

Dans une seconde période moins intense, les Parisiens ont été en supériorité numérique après un tacle assassin d’Abdukodir Khusanov (59e). Malgré cette supériorité numérique, le PSG a affiché moins d’intentions dans le match et a laissé espoir à des Lensois qui se sont encore appuyés à quelques reprises sur Brice Samba sur des frappes de Bradley Barcola (72e) et Nuno Mendes (77e). Le PSG a assuré finalement le service minimum avec un succès 1-0 face au RC Lens et prend six points d’avance en tête du classement avant le match de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid mercredi prochain (6 novembre).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (1-0). Sur une accélération de Barcola sur le côté gauche après une bonne récupération de Ruiz, le Français sert au second poteau Dembélé, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.

7′ Très belle défense de Nuno Mendes pour contrer un tir de Chavez dans la surface.

11′ Cette fois-ci, c’est Pacho qui défend bien sur Nzola pour l’empêcher de déborder. Le corner qui suit est bien dégagé de la tête par Marquinhos.

15′ Après un duel remporté face à Danso, Hakimi centre en retrait pour Ruiz, dont la frappe est détournée par le pied de Samba.

16′ Le poteau pour Dembélé sur un frappe bien placée, Samba était battu.

19′ Du mouvement, de la possession de balle bien utilisée, des occasions de but, le PSG est séduisant depuis le début du match.

30′ Sur une action bien construite, l’action finit sur la gauche avec Fabian Ruiz. La frappe de l’Espagnol manque de puissance et est captée par Samba.

31′ Trouvé sur un centre de Chavez, Machado prend le meilleur sur Hakimi et arme une tête, captée par Safonov.

34′ Après s’être manqué dans sa relance, le portier de Lens se rattrape bien en sortant une belle parade sur une frappe d’Asensio.

38′ Excellente défense de Marquinhos face à Zaroury.

42′ Bien trouvé dans la profondeur, Asensio réalise un excellent contrôle et progresse vers le but. Mais sa frappe trouve le petit filet extérieur de Samba.

43′ Nouvelle occasion pour le PSG, cette fois-ci Asensio bute sur Samba, après un bon décalage de Barcola dans la surface. Le PSG vendange beaucoup dans ce premier acte.

45′ Quatre minute de temps additionnel.

45’+1 Nuno Mendes reste au sol après un gros tacle en retard de Khusanov. Le Lensois récolte logiquement un carton jaune et le Portugais se relève après quelques minutes au sol.

45’+3 Nouvelle occasion manquée par le PSG !!! Après un duel aérien gagné, Barcola se présente face à Samba mais met trop de puissance dans son tir. Que de gâchis côté parisien.

45’+4 C’est la pause au Parc des Princes. Le PSG mène 1-0 grâce à une ouverture rapide de Dembélé, mais les Parisiens ont énormément gâché dans ce premier acte.

46′ La seconde période débute au Parc des Princes.

50′ Après un gros pressing des Parisiens dans le tiers adverse, Asensio tente une passe difficile vers Dembélé, sans succès. L’Espagnol aurait pu tirer.

57′ Carton jaune pour Marquinhos après un mauvais geste suite à une faute non sifflé sur Hakimi de Khusanov. Le ton monte sur la pelouse entre les deux équipes.

59′ Après vérification de la VAR, Khusanov prend un carton rouge pour ce tacle assassin sur la cheville d’Hakimi.

60′ Premier changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à Lee.

66′ Les Parisiens doivent désormais tuer le match. Ils ne se procurent plus d’occasions depuis le retour des vestiaires.

67′ La frappe lointaine de Lee passe à côté du poteau de Samba.

68′ Attention aux Parisiens, la frappe d’Ojediran est détournée par Marquinhos en corner. Ce dernier est dégagé difficilement par les Rouge & Bleu.

71′ Double changement au PSG. Zaïre-Emery et Doué prennent la place de Ruiz et Asensio .

. 72′ QUELLE PARADE DE SAMBA !!! Sur un long ballon de Marquinhos, Barcola est trouvé et enroule son ballon mais le portier lensois réalise un claquette du bout des doigts.

75′ Sur une belle action construite, Doué est trouvé à l’intérieur du jeu. Son tir est dévié en corner par Sarr. Le corner ne donne rien.

77′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG. Trouvé dans la surface, Hakimi sert Lee, qui n’arrive pas à trouver un angle de tir. Le Sud-coréen trouve finalement Nuno Mendes dont la frappe est détournée par Samba.

87′ Les Parisiens font tourner le ballon en cette fin de match. Mais attention à la mauvaise surprise de dernière minute.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+5 C’est terminé au Parc des Princes. Le PSG s’impose sur la plus petite des marques grâce à un but de Dembélé (1-0). Largement dominateurs en première période avec une multitude d’occasions manquées, les Parisiens en ont montré moins après la pause face à des Lensois à dix. Mais l’essentiel est là avec désormais six points d’avance en tête de la Ligue 1.

Feuille de match Paris Saint-Germain / RC Lens

10e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Laurent Coniglio – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Jérémie Pignard et Wilfried Bien – But : Dembélé (4e) – Cartons : Khusanov (45e, 59e rouge), Gradit (47e), Marquinhos (57e), Danso (86e)