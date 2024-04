Ce samedi soir, le PSG recevait le Clermont Foot à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Et avec une équipe remaniée, les Rouge & Bleu ont arraché le match nul en fin de rencontre grâce à Gonçalo Ramos.

Le choc des extrêmes. Ce samedi, le PSG recevait – au Parc des Princes – la lanterne rouge du championnat, le Clermont Foot. Les Rouge & Bleu avaient une belle occasion de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Mais à J-4 du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (10 avril), Luis Enrique avait opté pour un large turn-over avec notamment les titularisations des Titis, Yoram Zague et Senny Mayulu.

Le résumé du match

Ce début de première période a été marqué la sortie de Nordi Mukiele. Touché à la tête après un choc avec Massamba Ndiaye, le Français a exprimé son mécontentement lorsque le staff médical a demandé son changement, qui devait respecter le protocole commotion. Malgré cette faute évidente du gardien clermontois, aucun penalty ne sera sifflé. Par la suite, le premier tir cadré des Rouge & Bleu est intervenu à la 21e minute de jeu par Achraf Hakimi, qui a remplacé Nordi Mukiele. Avec un manque criant de vitesse dans le jeu, les Parisiens ont finalement concédé l’ouverture du score par Habib Keïta en profitant d’une double erreur défensive de Milan Skriniar et Danilo Pereira (0-1, 32′). En fin de première période, Senny Mayulu pensait égaliser (45’+7) mais le VAR est intervenu pour siffler une faute de Yoram Zague au début de l’action.

En seconde période, les Parisiens ont complètement dominé la rencontre et ont poussé pour égaliser. Mais Achraf Hakimi a touché la transversale sur un centre de Senny Mayulu (59′), tandis que Randal Kolo Muani a trouvé les gants de Massamba Ndiaye (62′). Pour tenter de forcer le verrou clermontois, Luis Enrique a décidé de faire entrer Kylian Mbappé, alors que Marquinhos est entré dans l’histoire du club en disputant son 435e match (à égalité avec Jean-Marc Pilorget). Et rapidement, le PSG a obtenu une triple occasion mais ni Achraf Hakimi, ni Gonçalo Ramos ni Kylian Mbappé n’ont réussi à égaliser (70′). Après avoir trouvé une nouvelle fois les gants du portier du CF63 sur une belle tête, Gonçalo Ramos va finalement être récompensé de ses efforts. Après un une-deux avec Kylian Mbappé, le Portugais a trompé avec sang-froid le portier auvergnat (1-1, 85′). Une juste récompense pour les Rouge & Bleu. Malgré une grosse domination dans ce second acte, le PSG n’a pas réussi à renverser cette rencontre et concède donc le match nul (1-1) face à Clermont. Désormais, les joueurs de Luis Enrique peuvent se tourner sur leur quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone dans quatre jours (10 avril).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous .

. 3′ Excellent centre de Mayulu depuis la gauche. Kolo Muani était proche de le reprendre.

6′ Bon retour défensif de Zague pour prendre le meilleur sur Cham en vitesse.

7′ Bien lancé dans la profondeur par Danilo, Mukiele est lancé dans son couloir droit et centre. En revanche, Ndiaye percute le latéral droit. Les deux joueurs sont au sol. Bizarre, aucun penalty sifflé alors que le gardien clermontois percute le Parisien sans prendre le ballon…

8′ Le changement est demandé pour Mukiele. Le Français saigne au niveau de la bouche. Hakimi se prépare pour le remplacer.

11′ Mukiele est mécontent contre le staff médical, qui a demandé sa sortie. Le joueur discute avec Luis Campos, descendu sur le bord du terrain, et Luis Enrique.

12′ Le PSG joue pour le moment à dix. Mukiele est rentré aux vestiaires.

13′ Premier changement pour le PSG. Hakimi prend donc la place de Mukiele.

21′ Premier tir cadré du PSG. Après une belle combinaison entre Ramos et Kolo Muani, le Portugais sert Hakimi sur la droite. La frappe du Marocain est détournée par Ndiaye.

29′ Mukiele est revenu sur le banc de touche.

30′ Pour le moment, il manque de la vitesse dans cette équipe parisienne complètement remaniée.

32′ BUT POUR CLERMONT (0-1) sur une action très confuse avec trois erreurs défensives. Après une première relance manquée de Skriniar, le ballon arrive sur Virginius, qui profite du laxisme défensif de Danilo. L’attaquant du CF63 trouve dans l’axe Keïta. Plus prompt que Ugarte, le Clermontois, avec de la réussite, trompe Tenas avec un ballon contré par un tacle de l’Uruguayen.

43′ Sur un centre de Soler, Asensio met une tête déviée de la main par Caufriez. Pas de penalty pour les Rouge & Bleu.

45′ Cinq minutes de temps additionnel.

45’+3 Trouvé par Hakimi au second poteau, Soler tente une reprise de volée. Ça passe juste à côté, après une déviation du dos de Gastien.

45’+5 Mayulu pensait égaliser sur une frappe de 25 mètres. Mais au départ de l’action, Zague a commis une faute répréhensible.

45’+7 C’est la pause au Parc. Avec une équipe remaniée, le PSG est mené à la pause par Clermont, qui a profité de plusieurs erreurs défensives parisiennes sur le but.

46′ La seconde période début. Aucun changement du côté du PSG.

48′ Hakimi proche de reprendre une remise en retrait de la tête de Gastien pour son gardien.

54′ Sur un centre de Skriniar, Kolo Muani tente une volée acrobatique mais il se manque un peu et Ndiaye se saisit du ballon.

55′ Le PSG se montre de plus en plus pressant et monopolise le ballon.

57′ Trouvé au second poteau sur un coup-franc d’Asensio, Danilo n’arrive pas à cadrer sa tête. Ça se rapproche pour les Rouge & Bleu.

59′ HAKIMI TOUCHE LA TRANSVERSALE. Sur un bon centre de Mayulu, le Marocain passe devant son défenseur mais sa frappe de l’extérieur du pied fracasse la barre.

60′ Bien servi par Soler, Ramos est contré par Pelmard.

62′ Cette fois c’est Ndiaye qui repousse une frappe de Kolo Muani.

65′ La tête de Caufriez est captée par Tenas, qui est resté vigilant sur ce corner.

Tro

67′ Triple changement au PSG. Marquinhos, Lee et Mbappé remplacent Skriniar, Mayulu et Kolo Muani.

68′ Marquinhos devient le joueur le plus capé de l’histoire du PSG (435) à égalité avec Jean-Marc Pilorget. De son côté, Mbappé dispute son 300e match avec les Rouge & Bleu.

70′ Triple occasion pour le PSG. La frappe lointaine d’Hakimi est mal repoussée par Ndiaye. Ramos, qui a suivi, met sa tête sur la transvervale puis la tête de Mbappé est captée par Ndiaye.

76′ Carton jaune pour Ugarte.

79′ Belle défense de Zague face à Nicholson.

80′ Sur un centre d’Asensio, Ramos réussit à placer une tête mais Ndiaye repousse en corner. Ce dernier ne donnera rien.

85′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS (1-1). Après une passe de Ramos, Mbappé remet au Portugais dans sa course. Avec du sang-froid, le numéro 9 trompe ENFIN Ndiaye.

90′ Il n’y aura que quatre minutes de temps additionnel.

90′ Alors que le ballon est revenu avec réussite sur Mbappé à gauche, le Français repique dans l’axe mais sa frappe est repoussée en corner, qui ne donnera rien.

90’+4 C’est terminé au Parc des Princes. Malgré une large domination, le PSG concède le match nul face au Clermont Foot (1-1) et peut désormais se tourner sur son match de Ligue des champions face au FC Barcelone.

Feuille de match – Paris Saint-Germain / Clermont Foot

28e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Foot et Canal Plus Foot 360 – Arbitre : Gaël Angoula – Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Mathieu Vernice et Thomas Léonard – Buts : Keïta (32′), Ramos (85′) – Carton : Ugarte (76′)