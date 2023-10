Mandanda : « Quand on y met du courage et de la combativité, tout est possible »

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais. Un match toujours particulier pour Steve Mandanda.

Avant la trêve internationale d’octobre, le PSG voudra se racheter après sa claque reçue à St James’Park contre Newcastle (4-1) en Ligue des champions. Mais, les Rouge & Bleu feront face à l’une de leurs bêtes noires des dernières saisons, le Stade Rennais. Sixième du championnat, juste derrière le PSG, les Rennais voudront enchaîner en Ligue 1 après leur succès dans le derby face au FC Nantes (3-1) la semaine passée. Gardien des Rouge & Noir depuis 2022, Steve Mandanda s’est présenté en conférence de presse ce samedi. Et l’ancien Marseillais a évoqué cet affrontement face aux Rouge & Bleu.

« Il va falloir être là pendant 90, 95 minutes »

Dans des propos rapportés par Ouest-France, l’ex-international français veut se servir des deux succès de la saison passée face aux Parisiens. « Peu importe l’adversaire. Quand on y met du courage, de la combativité, de la solidarité et de la confiance pour pouvoir jouer notre football, tout est possible. Il faut se servir de ces matches-là pour croire en nous. » Il fera surtout face à ses anciens coéquipiers en équipe de France, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. « Dans le match, en fonction du jeu et de l’état du joueur, la situation est totalement différente. Tout le monde connaît les qualités extraordinaires de ces joueurs-là. Il va falloir être concentré un maximum et ne pas leur laisser trouver la solution parce que ce sont vraiment de très grands joueurs. Il va falloir être là pendant 90, 95 minutes parce que ça va être compliqué. »