Manuel Ugarte : « Nous allons faire un grand match »

À quelques heures du match de Ligue des Champions, le milieu de terrain parisien Manuel Ugarte nous donne les cartes pour s’imposer face à Newcastle au micro de PSGTV.

C’est le grand jour pour nos Parisiens ! Le coup d’envoi de la Ligue des Champions sera donné ce soir, à 21h00 sur Canal Plus. Pour ce déplacement à Newcastle, Luis Enrique pourra compter sur un groupe complet, mais surtout sur la grande forme de son milieu de terrain Manuel Ugarte. Auteur d’un début de saison remarquable, l’Uruguayen se livre sur son début de saison au micro de PSGTV : « Pour moi, le plus important c’est de se focaliser sur nous-même. Se concentrer aussi sur l’adversaire, mais le principal c’est de jouer notre jeu. Nous savons que si nous jouons bien, nous gagnons. J’aimerais bien refaire le même match que lors du Classique et pour ma part, refaire la même performance. Nous savons que la Ligue des Champions est très compliquée mais je pense que si nous sommes tous ensemble, ce sera plus facile. »

« Je pense que nous allons faire un grand match »

Le numéro 4 du Paris Saint-Germain semble determiné. Et pour mener à bien cette mission, le milieu de 22 ans compte sur ses coéquipiers. Il continue son entretien avec le club en livrant quelques astuces pour prendre le club anglais à revers : « Il faut voir comment presse Newcastle et toujours identifier le joueur libre pour se sortir du pressing. Ensuite, cela dépendant aussi des qualités individuelles de chacun. Mais nous restons confiants et nous espérons gagner ce match. Newcastle a un milieu de terrain très fort, avec de très bons joueurs. J’ai confiance en moi et en mes coéquipiers. Je pense que nous allons faire un grand match. »