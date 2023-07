Marco Asensio au PSG : bonne surprise ou énième mauvaise idée ?

Si Kylian Mbappé n’est toujours pas au Real – du moins pas encore – les joueurs de Madrid font quant à eux le chemin inverse. Marco Asensio, l’une des premières recrues du marché estival, en fin de contrat avec le Real Madrid, s’est engagé pour 3 ans dans la capitale française. Bonne surprise ou pari perdant ?

Cette fois, Paris n’attend pas la dernière minute pour se positionner sur le mercato. Dès l’ouverture du marché, le PSG a jeté son dévolu sur Marco Asensio, libre de tout contrat après la fin de son aventure à Madrid. L’international espagnol (35 sélections, 2 buts) n’est pas parvenu à s’entendre avec la direction madrilène, qui ne lui proposait ni un meilleur salaire (4M€/an), ni un temps de jeu plus conséquent (Asensio n’a été titularisé qu’à 18 reprises l’exercice dernier). Après 7 saisons dans le club le plus titré d’Europe, l’attaquant de 27 ans a choisi Paris, qui lui promet une augmentation de salaire (5M€/an) et un rôle plus important dans l’équipe.

Asensio à Madrid : Itinéraire d’un talent qui n’a jamais explosé

Crédit : Icon sport

Arrivé chez les Merengues en 2015 en provenance de Majorque, Marco Asensio compte 286 matchs sous les couleurs madrilènes, pour 61 buts et 24 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a remporté pas moins de 15 trophées avec le Real Madrid, dont 3 Ligues des Champions (2017, 2018, 2022) et 3 Liga (2017, 2020, 2022). Mais s’il est arrivé à la Casa Blanca avec l’étiquette d’espoir au potentiel immense, l’attaquant n’a jamais réussi à transcender et bouleverser les lignes de l’attaque madrilène.

Sur ses 286 rencontres, l’Espagnol n’en a démarré que 142, soit moins de la moitié. Si son statut de « supersub » était très apprécié lors de ses débuts à Madrid, longtemps, la tendance était de penser qu’Asensio allait briser ce plafond de verre et s’imposer en tant que titulaire indiscutable. Barré par Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Isco à son arrivée, dépassé ensuite par Vinicius Jr et Rodrygo dans la rotation, Asensio n’a jamais quitté le costume de remplaçant capable de coups d’éclats, malgré le déclin des anciens et l’inexpérience des jeunes recrues. Depuis sept saisons, le joueur formé à Majorque est une valeur sûre de la rotation au Real Madrid, mais pas vraiment plus. Il a réussi, de temps à autres, à exprimer des qualités non négligeables pouvant faire de lui un excellent second couteau. Ses rentrées sur les épopées européennes du Real lors des victoires en 2017 et 2018 restent tout de même une référence en la matière.

L’avis de Real Madrid France (Twitter France RMCF) pour Canal Supporters « Au Real Madrid, Asensio n’était qu’un subersub/joueur de rotation. Depuis son arrivée au club, il n’a jamais été autre chose. D’où son départ cette année. Il veut prendre plus d’importance. Pour son rôle et les minutes qu’il a, ses statistiques sont bonnes, c’est un joueur qui finit souvent ses saisons avec un bon bilan buts / passes décisives. Il a ce côté décisif, capable d’être efficace même en ayant un jeu stéréotypé, robotisé et sans personnalité. Pour nous, son départ laisse un vide, car rares sont les remplaçants de son acabit. Côté blessure, depuis ses croisés en 2019, il n’a pas subi de blessure d’envergure, il ne présente aucune inquiétude physique. » France RMCF

Que faut-il attendre d’Asensio au PSG ?

CRÉDIT : PSG.FR

Si Marco Asensio arrive au PSG avec le statut d’un joueur fiable sur qui Paris pourra indéniablement compter en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, quelques interrogations subsistent. L’ancien de l’Espanyol Barcelone a toujours évolué dans un cadre rêvé, entouré des meilleurs joueurs du monde, au sein d’une institution forte et coaché par des entraîneurs référents comme Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti. Comment réagira-t-il dans un club où les polémiques prolifèrent et font plus de bruit que le reste ? Se fondra-t-il dans la masse, au point de perdre sa grinta et ne devenir plus que l’ombre de lui-même, comme ses compatriotes Fabian Ruiz ou Carlos Soler ? Ou à l’inverse est-il capable de faire abstraction des problématiques gravitant autour du club, pour ne penser qu’au terrain ? Si l’on se réfère aux propos de France RMCF, Asensio est capable d’être efficace en ayant un jeu « stéréotypé, robotisé et sans personnalité. » Il serait alors fort dommageable de perdre son aspect prolifique, qui sauve le reste.

Jusqu’alors, en termes d’attitude, Marco Asensio est irréprochable dans sa carrière. L’attaquant polyvalent n’a jamais montré d’impétuosité, ni d’aspect rebelle dans sa personnalité. Au Real Madrid, Asensio n’a jamais récolté de carton rouge, n’est jamais arrivé en retard à l’entraînement, surtout, n’a jamais fait parler de lui pour autre chose que ses actions sur le terrain. Néanmoins, il a toujours contesté son statut de remplaçant et pourrait mal vivre le fait de venir à Paris pour connaître la même situation qu’à Madrid. D’autant que la direction parisienne lui a probablement promis monts et merveilles pour le convaincre de signer. Côté blessures, Asensio n’a connu qu’un seul gros pépin dans sa carrière en 2019 (ligaments croisés), et semble épargné depuis.

À Paris, sur le terrain, sa polyvalence sera assurément un atout. L’Espagnol est capable d’évoluer sur les ailes, en soutien de l’attaquant et seul en pointe, poste qu’il a expérimenté lors de la Coupe du Monde 2022 sous Luis Enrique. Selon l’ancien sélectionneur espagnol, Asensio fait d’ailleurs partie des meilleurs : « Il n’y a pas six joueurs au monde qui ont sa qualité de frappe » disait Enrique, allant jusqu’à le qualifier de « joueur de classe mondiale« .

Les retrouvailles avec Luis Enrique, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, seront elles aussi un atout pour l’ancien Madrilène. Probablement réclamé par le technicien en amont de sa signature au club, Asensio bénéficiera de la pleine confiance de son coach dès le début de son aventure parisienne. Rien de mieux pour débuter.

En référence aux propos de Luis Enrique, malgré son inconstance, Asensio est assurément un joueur doté d’une énorme frappe de balle. On se souvient de ses buts face au Barça lors de la Supercoupe d’Espagne en 2017, ou ses nombreux tirs à l’entrée de la surface qui se logent dans la lucarne opposée. Au delà de sa frappe, les fans du Real ont apprécié pendant 7 ans sa bonne conduite de balle, son excellent toucher, sa vista ainsi que sa capacité à délivrer des caviars.

Mais si Asensio est certes très polyvalent et adroit face aux buts, il n’est toujours pas un pur attaquant axial, ce que cherche le PSG, et ne semble pas débarquer avec un statut de titulaire indiscutable non plus. Il vient surtout apporter de la profondeur de banc à Paris, dans un secteur offensif déjà maigre, encore plus après le départ de Lionel Messi et le potentiel de Kylian Mbappé.

Une opportunité de marché

Dans un contexte délicat où de nombreux mouvements ont lieu à Paris cet été, le recrutement d’un joueur de ce calibre apparaît comme pertinent. En particulier avec le départ de Lionel Messi, en plus de ceux potentiels de Neymar et Mbappé et la potentielle volonté d’envoyer Hugo Ekitike en prêt. Le PSG s’inscrit dans une logique d’opportunité de marché où prendre un joueur libre sans payer d’indemnité de transfert permet de viser des gros poissons toujours sous contrat dans leur club – Bernardo Silva, Harry Kane, Victor Osimhen – malgré un profil qui ne se marie pas parfaitement au projet. D’autant plus que malgré les réserves, Asensio reste un joueur expérimenté des grands rendez vous. On ne fait pas 7 ans au Real Madrid pour rien. Paris voit en lui l’opportunité d’étoffer le secteur offensif à moindre frais, également car le départ de Pablo Sarabia à l’hiver dernier n’avait pas été remplacé. Mais si Asensio semble être un meilleur joueur que son compatriote, rendra-t-il plus de services à Paris ?