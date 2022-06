Ce soir (20h45), l’Argentine et l’Italie s’affrontent dans le cadre de la Finalissima, un match entre le vainqueur de l’Euro et celui de la Copa America. Une rencontre qui concerne cinq joueurs du PSG, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Angel Di Maria, Leandro Paredes (présent mais forfait) et Lionel Messi. Un match qui se déroulera à Wembley. Mais alors que Donnarumma, Messi, et Di Maria sont annoncés titulaires, Marco Verratti ne foulera pas la pelouse du stade anglais.

Verratti ne s’est pas entraîné avec l’Italie

En effet, comme le rapporte la journaliste Veronica Brunati, le milieu de terrain du PSG ne s’est pas entraîné hier en raison d’une blessure. La nature de cette dernière n’a pas été précisée. Elle explique que le champion d’Europe ne pourra pas tenir sa place contre les Argentins. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport. Dans son onze probable de la Squadra Azzurra, l’ancien de Pescara est listé dans les indisponibles, sans plus de précision.