Demain soir (20h45), l’Italie et l’Argentine s’affrontent dans le cadre de la Finalissima, rencontre entre le vainqueur de l’Euro et celui de la Copa America. Un match que jouera Lionel Messi. La Pulga a terminé sa première saison au sein du PSG. Après 20 ans au FC Barcelone, l’Argentin (34 ans) n’a pas réalisé la meilleure saison de sa carrière (34 matches, 11 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues). L’ancien barcelonais le reconnaît lui-même et estime qu’il sera meilleur la saison prochaine. Malgré une faible saison, son sélectionneur – Lionel Scaloni – a trouvé des points positifs sur la saison parisienne de son joueur.

Lionel Scaloni et la nouvelle facette de jeu de Messi

« Il s’est encore beaucoup amélioré. Il a compris le jeu, a ajouté beaucoup de maturité. Avant, il était impressionnant, il passait n’importe qui et faisait ce qu’il voulait avec le ballon. Maintenant, il comprend beaucoup mieux le jeu, assure le sélectionneur de l’Albiceleste dans une interview pour la sélection argentine. Évidemment, il a un an de plus chaque année comme tout le monde, mais la maturité est importante et pour lui aussi.«