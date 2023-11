Marie-Antoinette Katoto enfin de retour en Équipe de France

Plus d’un an et demi après sa grosse blessure au genou, Marie-Antoinette Katoto est rappelée par Hervé Renard, le sélectionneur de l’Équipe de France Féminine.

Elle a vraiment manquée pendant cette année. Éloignée des terrains pour un très long moment pour se rétablir de ses ligaments croisés, la buteuse retrouve petit à petit son meilleur niveau depuis son retour au mois de septembre. Aujourd’hui est un grand jour pour Marie-Antoinette Katoto. Après plus d’un an et demi à l’infirmerie, la numéro 9 va enfin retrouver l’Équipe de France. Si Hervé Renard l’avait préservé lors du dernier rassemblement, le sélectionneur estime que la buteuse est maintenant prête. La Française retrouvera donc enfin le maillot Bleu pour affronter l’Autriche et le Portugal.

Trois autres parisiennes sélectionnées

« Il lui a fallu du temps. Elle n’a toujours pas disputé une rencontre en intégralité, il faut faire preuve de patience avec Marie. Elle fait de bonnes choses, elle est capable de progresser, on va l’accompagner de la meilleure façon pour qu’elle puisse nous apporter dans un futur proche toutes ses qualités et elles sont nombreuses », a argumenté Hervé Renard en conférence de presse. Pour les deux matchs de la dernière trêve internationale de l’année 2023, Marie-Antoinette Katoto sera évidemment accompagnée de trois autres coéquipières du PSG. Les défenseuses Elisa De Almeida et Sakina Karchaoui, et la capitaine Grace Geyoro s’envoleront avec l’Équipe de France la semaine prochaine.