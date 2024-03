Ce mercredi, Marquinhos a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement après plus d’un mois d’absence. Une excellente nouvelle pour les Rouge & Bleu à l’approche du sprint final.

À l’approche du sprint final de la saison, le PSG commence peu à peu à vider son infirmerie. Si Milan Skriniar et Marco Asensio ont profité de cette trêve internationale pour retrouver le chemin de l’entraînement avec les quelques coéquipiers restants au Campus PSG, un autre joueur a fait son retour à la séance d’entraînement ce mercredi. Absent des terrains depuis le 17 février dernier, Marquinhos souffrait d’une blessure à un mollet puis de douleurs au tendon d’Achille. Des pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains pendant un mois et demi. Mais bonne nouvelle pour Luis Enrique, son capitaine a retrouvé le chemin de l’entraînement ce mercredi, comme diffusé par le PSG via ses réseaux sociaux. Le Brésilien « était de retour sur le terrain avec ses coéquipiers et a participé à l’ensemble de l’entraînement, plutôt léger », précise L’Equipe.

Deux jours de repos pour les internationaux

Concernant les internationaux qui ont disputé des matches avec leur sélection durant cette trêve internationale, le quotidien sportif précise qu’ils auront deux jours de repos complets après leurs différents rassemblements. « Ceux qui ont joué mardi avec leur sélection ne reviendront donc que vendredi à l’entraînement au Campus PSG, à deux jours du déplacement à Marseille. » Une décision qui avait été prise avant la trêve internationale. Dans le calendrier dense qui attend les Parisiens, le besoin de souffler se fait ressentir chez certains ces derniers jours. Les non-internationaux ont eu le droit au même traitement en début de semaine avec des jours de repos le lundi et mardi. À ce jour, seuls Presnel Kimpembe et Bradley Barcola sont présents à l’infirmerie du PSG. Concernant l’international espoirs français, le prochain point médical donnera plus d’indications sur son indisponibilité, lui qui a écourté son rassemblement avec les Bleuets en raison d’une lésion à l’ischio-jambier.

Marco Asensio disponible pour OM / PSG

De son côté, Le Parisien confirme aussi le retour de Marquinhos à la séance du jour. « Sa participation au choc contre l’OM dépendra de ses sensations ces prochains jours. » Blessé depuis le 1er mars, Marco Asensio est de nouveau disponible et pourra reprendre la compétition face à l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45 sur Prime Video). « Ces derniers jours, l’Espagnol a continué normalement sa reprise, accompagné sur les terrains par… Milan Skriniar. L’ancien Interiste se remet peu à peu d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche (…) Le staff suit son évolution avec précaution », conclut LP.