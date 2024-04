Marquinhos, Dembélé, Mbappé…les chiffres avant PSG / CF63

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1. Marquinhos, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pourraient passer des caps importants dans leurs carrières.

Quatre jours avant de recevoir – au Parc des Princes – le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG reçoit ce samedi soir Clermont pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Annoncé titulaire, Marquinhos pourrait rejoindre Jean-Marc Pilorget sur la première place des joueurs les plus capés de l’histoire des Rouge & Bleu toutes compétitions confondues avec un 435e match. Kylian Mbappé, qui est annoncé remplaçant pour cette rencontre contre la lanterne rouge, est le meilleur buteur du PSG contre Clermont avec cinq réalisations. S’il joue ce soir, il atteindra la barre des 300 matches avec le club de la capitale. Si Ousmane Dembélé foule la pelouse du Parc des Princes, il disputera son 50e match en Ligue 1.

Des séries à poursuivre

Comme le rappelle Michel Kollar, l’historien du PSG, le club de la capitale reste sur 18 matches sans défaite au Parc des Princes (14 victoires, 4 nuls). Il reste également sur 22 rencontres sans revers en Ligue 1 (16 succès, 6 nuls). « Cette série de 22 matches sans défaite est entrée dans le top 4 dans l’histoire du club sur une saison, derrière les 27 matches en 1993-1994 et 2015-2016, puis les 26 matches en 1985-1986. » Toutes compétitions confondues, le PSG reste sur 26 matches sans défaites (19 victoires et 7 nuls). C’est la deuxième plus belle série sur une saison dans l’histoire du club, derrière les 37 matches en 1993-1994, à égalité avec les 26 matches en 1985-1986. Enfin, le PSG n’a pas marqué qu’à deux reprises cette saison, contre Lorient et…Clermont au match aller.