À deux jours du match face à l’OM (ce dimanche à 21 heures sur Canal Plus et la chaîne Téléfoot), dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1, le PSG devrait récupérer de nombreux joueurs. Outre le retour de suspension de Neymar Jr, Abdou Diallo et Marco Verratti ont finit leur isolement suite à leur test positif à la Covid-19 et pourraient figurer dans le groupe pour le Clasico. Comme pressenti, les deux Parisiens sont bien présents à l’entraînement collectif du PSG, comme l’a dévoilé le club de la capitale sur son compte Twitter. Autre excellente nouvelle pour les Rouge et Bleu, la présence du capitaine, Marquinhos, à la séance collective du PSG. Le défenseur brésilien était absent depuis une blessure contractée aux adducteurs face au Montpellier Hérault (4-0), le 22 janvier dernier. Concernant Ander Herrera, il devrait être forfait pour ce OM/PSG. En effet, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le milieu de terrain du PSG a fait un entraînement individuel sur les terrains du Camp des Loges. Enfin, Keylor Navas, blessé aux adducteurs, se dirigerait vers un forfait face à l’OM.