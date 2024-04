En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Lyon (4-1). Les Parisiens se rapprochent un peu plus du titre de champion de France.

Après son succès contre le FC Barcelone (1-4), qui lui a permis de se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG retrouvait les terrains ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner, en titularisant en attaque Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, et Lucas Beraldo dans le couloir gauche. Des choix payants puisque le PSG a rapidement mené 2-0, avant de s’assurer la victoire dès la première mi-temps grâce à un doublé de l’international portugais. Avec ce succès (4-1), le PSG se rapproche du titre de champion de France. Pour l’obtenir à Lorient, il faudra s’imposer et espérer que Monaco ne gagne pas contre Lille. À l’issue de ce très beau succès, Marquinhos s’est présenté au micro de Prime Video. Le capitaine du PSG, qui sera honoré dans quelques minutes, est revenu sur cette soirée parfaite.

« Je voulais vraiment que l’équipe fasse une bonne prestation aujourd’hui »

« Soirée parfaite. Un bon début de match, c’était un jour important pour moi. Je voulais vraiment que l’équipe fasse une bonne prestation aujourd’hui pour bien finir. On est dans une bonne lancée, on a parlé dans le vestiaire. Il faut continuer comme ça, ce n’est pas le moment de lâcher, surtout après la Ligue des champions. Après, il faut donner une bonne réponse pour nous et pour les autres équipes, surtout pour Lyon, que l’on affronte en finale de la Coupe de France. Il était important de tout donner sur le terrain pour avoir cette confiance sur le terrain. Les célébrations ? J’ai vécu beaucoup de moment ici, des moments difficiles, mais aujourd’hui de très bons moments, on arrive à s’en sortir. Il faut profiter des moments, dans le foot cela passe très vite. Ça fait onze ans que je suis ici, 438 matches. C’est incroyable. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas pouvoir participer à autant de choses dans ce club. Je profite du moment, tout simplement. Dans la vie, c’est comme ça, les bons moments vont rapidement et il faut en profiter. »