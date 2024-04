Ce samedi soir, le PSG a arraché le match nul sur sa pelouse face à Clermont (1-1). Une rencontre qui a permis à Marquinhos d’entrer dans l’histoire du club.

Avant son match de Ligue des champions face au FC Barcelone, le PSG devait affronter la lanterne rouge du championnat ce samedi soir. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a complètement changé son onze de départ avec un turn-over total. Et malgré une large domination, les Rouge & Bleu ont arraché le match nul en fin de rencontre grâce à une réalisation de Gonçalo Ramos (1-1). Entré en cours de jeu, Marquinhos a égalé le record du nombre de matches joués avec le PSG aux côtés de Jean-Marc Pilorget (435 matches). Après la rencontre, le capitaine parisien est revenu sur ce record au micro de Canal Plus.

Le match nul face à Clermont, plus difficile que prévu ?

« On s’attendait à un match avec une équipe un peu basse et qui était venue pour contrer. C’était un peu le même scénario là-bas (0-0 à Clermont, ndlr). Ce sont des équipes qui savent bien défendre et qui nous mettent en difficulté. On devait peut-être proposer d’autres choses pendant le match, en jouant sur les côtés et casser la profondeur quand on le pouvait. C’est sur ça que le coach a beaucoup insisté, surtout à la mi-temps. Au milieu, c’était vraiment dense et on n’avait pas d’espaces pour faire notre jeu. Ils ont aussi marqué en début de match, c’est ça qui nous a mis en difficulté pour aller chercher le résultat. Heureusement, on a réussi à chercher ce match nul parce qu’on est dans une bonne séquence sans défaite. Il faut continuer comme ça surtout en championnat, où il faut prendre des points importants. Il faut toujours le prendre, il ne faut pas le négliger. »

Paris est-il prêt pour Barcelone ?

« Maintenant, on peut commencer à penser à Barcelone. On a essayé de faire la meilleure des préparations. On a des objectifs. On va jouer à la maison ce premier match et on comptera sur l’ambiance du Parc pour nous mettre dans une bonne énergie pour chercher ce résultat ici. On va tout donner sur le terrain, c’est un match très important pour nous et on va tout laisser sur le terrain pour prendre cette victoire. »

Son record de matchs joués avec le PSG (435). A-t-il envie de finir sa carrière au PSG et de battre ce record largement

« Oui, c’est incroyable. J’étais arrivé tout jeune (en 2013). Je ne pensais pas faire autant de matches. On pensait seulement jouer au football avec nos idoles. Je remercie les gens pour toutes ces années et ces matches. J’égalise le record (à égalité avec Jean-Marc Piloget) et j’espère le battre. C’est vraiment un honneur d’être arrivé jusqu’à là. J’ai encore 29 ans, mon avenir c’est toujours ici au PSG. Je pense à ces couleurs, ce maillot et cette maison ici. Je me sens toujours dans ce club pour aider le maximum possible et surtout se donner au maximum sur le terrain, c’est ça le plus important, et d’aider tous les joueurs qui vont arriver avec mon expérience. »

Faire toute sa carrière ici, ce serait beau ?

« Oui, c’est pas mal, après on sait comment est le football, ça va très vite. J’espère surtout être dans le bon viseur pour toujours être dans le projet du club, du coach et du président. Moi, je me sens engagé dans le projet et dans le club. Je serais très heureux de faire toute ma carrière ici. »