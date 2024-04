Lors du match aller des quarts de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, Marquinhos, en jouant son 436e match sous le maillot du PSG, est devenu le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu, effaçant des tablettes Jean-Marc Pilorget (435 matches). Dimanche soir, après la rencontre entre le PSG et Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1, il sera honoré sur la pelouse du Parc des Princes pour cet accomplissement. Ce vendredi, le capitaine des Rouge & Bleu a répondu aux questions d’anciens partenaires, de proches pour Le Parisien. Extraits choisis…

Question de Nasser al-Khelaïfi – Même si j’imagine qu’il y en a beaucoup, quel est le plus beau moment que tu as vécu avec notre club ?

« (Il sourit) Le patron, le boss ! C’est normal de commencer par lui. Merci beaucoup président, recevoir un message comme ça après toutes les belles choses qu’on a vécues ensemble… Il y en a eu tellement de magnifiques que trouver un seul moment, c’est compliqué. Celui qui m’a procuré le plus d’émotions, c’est le Final 8 à Lisbonne en 2020. Avec le contexte mondial, la situation humaine, notre équipe a réussi à écrire une belle histoire. Même si on n’a pas concrétisé avec le titre, les moments qu’on a passé en équipe, confinés, ont rendu ce moment très spécial, j’en garde des images fortes. Il y en a eu plein d’autres. Mais le Final 8 avec le confinement, ces moments passés à bosser et rigoler, les buts et les émotions lors des matchs, les célébrations à l’hôtel et puis arriver si loin dans la compétition, c’est quelque chose que je n’avais encore jamais vécu. »

Question de Rai – À ton avis, pourquoi les supporters parisiens apprécient autant les joueurs brésiliens et pourquoi la connexion entre le PSG et le Brésil est-elle aussi forte ?

« Dès que je suis arrivé, j’ai vu l’importance d’un joueur comme Rai à Paris. C’est quelqu’un qui fait partie de l’histoire du club et tout le monde au Brésil sait combien il a été important au PSG. Les précédents joueurs brésiliens passés par le PSG ont écrit l’histoire du club et c’est l’une des raisons pour lesquelles il y a cette relation, cette passion entre Paris et le Brésil… En tant que Brésilien, quand on arrive à Paris, on voit l’amour qu’il y a ici, ce respect pour le football brésilien. »

Question de Thiago Silva – Ta maman m’a dit un jour que tu rêvais de jouer avec moi. C’était la vérité ou c’était du bluff ?

« (Les larmes aux yeux) Alors, lui… Qu’est-ce que je vais dire ? (Il essuie ses yeux embués) Thiago, c’est quelque chose qui… (Il s’arrête plusieurs secondes, pris par l’émotion) Ce sont des larmes de fierté, surtout. C’est dur de parler. (Des sanglots dans la voix). Quand on commence le foot, on débute par des rêves, des objectifs, on souhaite accomplir des choses. Et quand j’avais 15,16 ans, je voyais Thiago à la télévision. J’étais un jeune joueur qui rêvait de devenir professionnel, qui voulait aider sa famille. C’était un rêve de jouer avec lui. C’était un modèle, une idole pour moi car j’appréciais sa manière de jouer, même si je ne le connaissais pas personnellement. Quand j’ai eu l’opportunité de signer au PSG, pff, je n’ai même pas réfléchi car il y avait Thiago. Il a été une source de motivation dans ma signature à Paris. […] C’était très simple de le côtoyer car c’est un joueur extraordinaire, le défenseur le plus fort avec lequel j’ai joué. Aujourd’hui c’est un ami et c’est ma plus grande fierté. »

Question de sa maman – Que feras-tu une fois ta carrière de joueur terminée ?

« J’ai toujours essayé de tout donner pour ce club à chaque fois que j’ai mis ce logo sur mes pectoraux (il montre le logo du PSG). J’ai été éduqué de cette façon par ma mère. Je me suis toujours donné à fond pour ce club et je suis très fier de tout ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui. Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs. Je pense que mon nom est gravé dans l’histoire du club, même si un jour je devais partir. Je pense que mon histoire à Paris sera toujours adorée par les supporters, par le président. Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière de footballeur si le président me le demande. Mais j’ai encore du temps, je suis jeune, j’ai encore beaucoup de matchs à jouer au PSG. »