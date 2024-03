Pour son quart de finale de Ligue des Champions, le PSG a hérité du FC Barcelone. Un adversaire que connaît bien le club de la capitale, et notamment le capitaine Marquinhos. Ce dernier a affronté les Blaugrana a plusieurs reprises ces dernières saisons et livre son sentiment en réaction au tirage au sort.

C’est dans la peau de capitaine du Paris Saint-Germain que Marquinhos s’est présenté devant les caméras de PSG TV afin de livrer son impression au tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions qui a offert au club de la capitale une nouvelle double confrontation face au FC Barcelone. Un adversaire que le numéro 5 du PSG connaît bien pour les avoir affronté à 8 reprises depuis son arrivée sous les cieux parisiens. En ce sens, le Brésilien prône le respect envers les Catalans : « Le tirage au sort de la Champions League est toujours un moment spécial. Le FC Barcelone est un club historique, une équipe à respecter. C’est un adversaire que l’on a déjà beaucoup affronté par le passé, avec des bons moments et des moments moins bons. On va se préparer de la meilleure façon possible« , a-t-il déclaré au micro du média officiel du Paris Saint-Germain.

Dans l’histoire récente du club de la capitale, l’aspect mental à l’approche des grands rendez-vous a souvent été pointé du doigt. Malgré son statut de capitaine du PSG, Marquinhos a lui aussi individuellement été pointé du doigt pour des failles dans ce domaine là. A la question de la préparation de cette double confrontation, Marquinhos a répondu : « Je pense qu’il n’y a pas de favori dans cette confrontation. Ça va être important d’étudier notre adversaire pour savoir comment il joue, mais on se focalise avant tout sur nous. On a montré notre force et nos valeurs durant ces deux bonnes performances face à la Real Sociedad. Maintenant il faut que l’on continue à travailler, je pense que l’entraîneur va aussi vouloir régler quelques détails qui peuvent faire la différence d’ici là. Il faut continuer, se concentrer sur notre travail et je suis persuadé qu’on peut réaliser de belles choses« .