Le capitaine du Paris Saint-Germain répond présent en conférence de presse d’avant-match à la veille de PSG – BVB. Pour un des matchs le plus important de l’histoire du club de la capitale, les joueurs de Luis Enrique auront l’occasion de se hisser en finale de Ligue des Champions s’ils refont le retard d’un but concédé au Signal Iduna Park.

A propos de sa troisième demi-finale de C1

« Chaque match a son histoire, il y a tout une expérience qu’on peut amener avec nous. C’est important d’avoir des joueurs qui ont passé des moments-clés et décisifs. On est bien servi dans le vestiaire, le coach aussi a cette expérience, il sait préparer ce genre de matchs-clés. Il faut avoir cette bonne énergie ».

La soutien du Parc des Princes

« J’ai plein de souvenirs, on sait que c’est important de jouer devant nos supporteurs. C’est pour ça qu’on est confiant. Ils peuvent changer un match avec leur énergie. Le foot compte dans la vie de beaucoup de personnes. A Paris, il y a cette passion pour le foot ».

Les ingrédients pour l’emporter par deux buts d’écart

« Notre stratégie sera en place et on ne va pas la dire. Il faut jouer avec notre plan et notre idée depuis le début de saison, de contrôler le ballon, se créer des occasions comme en 2e mi-temps là-bas. On a beaucoup parlé, travaillé et cité les détails qu’on doit améliorer. Tous le monde est prêt et conscient de ce qu’on doit faire pour gagner ce match ».

La bonne année pour le PSG ?

« Contre le Barça, il y a eu ce calme. Le coach insiste beaucoup en disant qu’un match dure 95 minutes, peut-être 120 minutes demain. Il faut être prêts pour le match émotionnellement et savoir ce qu’on doit faire sur le terrain, c’est ce qui donne la confiance et le calme à l’équipe. A Barcelone, on n’était pas en difficulté dans le match, on a continué avec notre même idée après le but ».

Le mélange entre jeunesse et expérience

« Le coach aime faire en mélange entre l’expérience et la jeunesse. Il demande beaucoup, il est vrai avec les joueurs. Même les jeunes qui n’ont pas beaucoup joué en ligue de champions ont la confiance du coach et dans l’idée du travail qu’on doit faire. C’est pour ça qu’il y a cette tranquillité et confiance de savoir ce qu’on doit faire sur le terrain ».

Ce qui s’est dit dans le vestiaire après le match aller à Dortmund

« Je ne peux pas (sourire ; Ndlr). On est très sincère entre nous. Dans le semaine, le coach nous cadre avec ses idées et nous montrent des vidéos. Après le match, on s’est dit ce qu’on pouvait faire du mieux et le coach cadre ça et nous montre la stratégie pour le prochain match ».

La sérénité à avoir avant le match

« On ne sait pas ce qui va se passer mais la confiance vient du travail et le sérénité travaillée tout au long de la saison. Ce n’est pas lié au résultat, c’est plus à ce qu’on a fait dans la préparation, ce que les supporteurs vont faire avec une énergie dans le stade, une ville. C’est ce qui nous apporte cette confiance. C’est un grand adversaire, le match va être très dur mais les supporteurs vont faire une très belle fête du début à la fin. Ce n’est pas maintenant qu’on va tout changer ».

Les jeunes du vestiaire

« Quand j’étais jeune, j’étais dans une équipe avec beaucoup de cadres et de confiance. Quand un jeune entre dans une équipe, il a juste à travailler ce qu’il doit faire sur le terrain. Le coach a la confiance dans les joueurs et la jeunesse. Nous aussi les cadres. On connaît Warren et Bradley depuis des années. Tous les jeunes peuvent entrer sur le terrain et s’appuyer sur les cadres et l’idée de l’équipe. Tout le monde sait ce qu’il doit faire sur le terrain. Le coach nous a préparés très bien tout au long de la saison ».

L’importance du collectif

« Les équipes qui ont une belle réussite sont basés sur un collectif. Ce n’est pas parce que cette saison ont a un beau collectif que les autres saisons, il n’y avait pas cette cohésion, cette envie de gagner des matchs et d’aller en Champions League. Il y a des idées, des joueurs qui sont partis. Le plus important est de garder cette culture de club et de collectif, peu importe les joueurs qui vont arriver ».