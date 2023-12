Marquinhos : « Le plus important c’est d’être performants »

Le Paris Saint-Germain affrontera la Real Sociedad pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Marquinhos s’est exprimé à chaud sur la confrontation contre le club espagnol.

« Notre équipe est en train de grandir »

« Déjà, la Real Sociedad un adversaire qui est dans une très bonne période. Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là. Et je pense que d’ici-là, jusqu’à cette rencontre, beaucoup de choses vont se passer. Notre équipe est en train de grandir et de bien travailler, d’évoluer. Et nous, on sera prêts pour affronter cette équipe de la Real Sociedad quand ça arrivera. »

« Très important d’arriver en forme »

« C’est un adversaire qu’on n’a pas encore connu dans ce parcours européen et pour moi c’est la première fois. Avec toutes les informations qu’on a, j’entends que c’est un beau stade, avec une bonne ambiance. Je pense que les supporters vont bien aimer ce déplacement. Le plus important c’est vraiment d’être performants et de faire un bon résultat. On va avoir deux matches et deux matches très importants qui seront comme des finales pour nous. Et ça sera très important d’arriver en forme à ce moment-là. »